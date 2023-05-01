Жодного майонезу: готуємо вітамінний салат всього за кілька хвилин

Готується швидко, з’їдається швидше!

На тему шкідливості майонезу зроблено вже купу досліджень, але все одно він залишиться нашим улюбленим продуктом. Ми часто використовуємо його в приготуванні їжі, наприклад, додаємо в салати або рясно поливаємо м’ясо.

Сьогодні ми послухаємося вчених та приготуємо просто суперський салат з курячого філе, квасолі та грибів за рецептом "Школи життя". Завдяки вдалому поєднанню інгредієнтів він виходить ситним та легким одночасно. Його можна ідеально готувати як повноцінну вечерю або хороше ситне перекушування протягом дня.

Як приготувати салат з курячим філе

Інгредієнти:

філе куряче — 300 г.;

квасоля консервована — 1 банка;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

мариновані гриби – 150 г;

йогурт натуральний – 120 г;

зелена цибуля;

сіль, чорний перець – на свій смак;

Соняшникова олія – для обсмажування.

Спосіб приготування

Куряче філе відварюємо в злегка підсоленій воді, остуджуємо, нарізаємо соломкою і перекладаємо салатник. Цибулю ріжемо дрібними кубиками, обсмажуємо на олії до м’якості. Додаємо терту моркву, готуємо ще 3-4 хвилини. Охолоджуємо та відправляємо в салатник. Консервовану квасолю промиваємо та додаємо в салат. Туди відправляємо і мариновані гриби. Для заправки змішуємо натуральний йогурт без добавок, дрібно нарізану зелену цибулю, сіль та чорний мелений перець. Заправляємо салат, перемішуємо та даємо 5 хвилин настоятися. За бажанням до салату можна додати твердий сир.

До речі, майонез можна замінити на сирний соус. Він точно зробить будь-яку страву королем столу.