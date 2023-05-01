Больше не прикоснетесь к другим: рецепт необычных драников с сыром и ветчиной
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Новый рецепт классического блюда
Если вы считаете себя поклонником картофеля, то классические драники – блюдо специально для вас. Она готовится легко и быстро и из простых продуктов.
Если в любимые драники добавить сыр и ветчину по рецепту Uaportal, то вы получите вкусное и ароматное блюдо для перекуса, или для основного приема пищи. И совсем не нужно быть гением в кулинарии, чтобы приготовить эту вкуснятину – с этим справится любой.
Как приготовить драники с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- картофель – 600 г;
- любой сыр по вашему вкусу – 100 г;
- ветчина — 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- петрушка и укроп – по своему вкусу;
- мука — 2 ст. ложки;
- масло растительное, соль, перец черный молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Натрите сыр и нарежьте ветчину.
- Очистите картофель и натрите от жидкости. Можно картофель измельчить на блендере или натереть на большой терке.
- Смешайте картофель с сыром и ветчиной. Добавьте яйцо и перемешайте.
- Нарежьте зелень, добавьте в картофельную смесь. Туда же отправьте муку, соль и перец.
- Разогрейте масло на сковороде. Жарьте драники до золотистой корочки с обеих сторон.
Подавать эти вкусности лучше с любимым соусом. Уверены – вам понравится!