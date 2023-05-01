Больше не прикоснетесь к другим: рецепт необычных драников с сыром и ветчиной

Новый рецепт классического блюда

Если вы считаете себя поклонником картофеля, то классические драники – блюдо специально для вас. Она готовится легко и быстро и из простых продуктов.

Если в любимые драники добавить сыр и ветчину по рецепту Uaportal, то вы получите вкусное и ароматное блюдо для перекуса, или для основного приема пищи. И совсем не нужно быть гением в кулинарии, чтобы приготовить эту вкуснятину – с этим справится любой.

Как приготовить драники с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

картофель – 600 г;

любой сыр по вашему вкусу – 100 г;

ветчина — 100 г;

яйцо – 1 шт.;

петрушка и укроп – по своему вкусу;

мука — 2 ст. ложки;

масло растительное, соль, перец черный молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Натрите сыр и нарежьте ветчину. Очистите картофель и натрите от жидкости. Можно картофель измельчить на блендере или натереть на большой терке. Смешайте картофель с сыром и ветчиной. Добавьте яйцо и перемешайте. Нарежьте зелень, добавьте в картофельную смесь. Туда же отправьте муку, соль и перец. Разогрейте масло на сковороде. Жарьте драники до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавать эти вкусности лучше с любимым соусом. Уверены – вам понравится!