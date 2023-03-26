Рецепт хрустящих драников с секретом: один ингредиент изменит привычный вкус

Простейший рецепт — необычное блюдо

Такие знакомые с детства и любимые драники! Со сметаной или со шкварками, и даже по китайскому рецепту — это блюдо ничем не заменить. Придерживаясь нехитрых трюков при приготовлении, драники станут украшением любого стола. Правда, есть один недостаток — их быстро съедят.

А вот Smak предлагает придать им новый вкус. Все, что для этого нужно — это филе рыбы. Простое в приготовлении, блюдо заиграет новыми красками!

Как приготовить драники с рыбой

Ингредиенты

картофель – 5 шт.;

яйцо – 1 шт.;

рыба — 1 филе;

мука – 2-3 ст. л.;

лук – 1 шт.

соль, перец, зелень – по вкусу

масло растительное для жарки.

Способ приготовления:

Готовим все ингредиенты. Режем филе рыбы кубиками 1 х 1 см. Картофель нужно натереть на крупной терке и слегка отжать сок. Лук тоже натираем и смешиваем с картофелем. Это нужно, чтобы луковый сок не дал картофелю быстро потемнеть. В полученную смесь добавляем яйцо, соль, перец, зелень, рыбу и муку. Все быстро перемешиваем. На разогретом растительном масле жарим драники с двух сторон до красивой румяной корочки.

Подавать их можно со сметаной или соусом тартар.

Однако если вам надоели обычные заправки, можно разнообразить "соусное" меню. Тем более, Телеграф делился уже их рецептами.