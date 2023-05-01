Більше не торкнетесь інших: рецепт незвичайних дерунів з сиром і шинкою

Новий рецепт класичної страви

Якщо ви вважаєте себе шанувальником картоплі, то класичні деруни – страва спеціально для вас. Вона готується легко та швидко і з простих продуктів.

Якщо до улюблених дерунів додати сир і шинку за рецептом Uaportal, то ви отримаєте смачну та ароматну страву для перекусу, або для основного прийому їжі. І зовсім не потрібно бути генієм у кулінарії, щоб приготувати цю смакоту – з цим впорається будь-хто.

Як приготувати деруни з шинкою та сиром

Інгредієнти:

картопля – 600 г;

будь-який сир на ваш смак – 100 г;

шинка — 100 г;

яйце – 1 шт.;

петрушка та кріп – на свій смак;

борошно — 2 ст. ложки;

олія рослинна, сіль, перець чорний мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Натріть сир і наріжте шинку. Очистьте картоплю та натріть від рідини. Можна подрібнити картоплю на блендері або натерти на великій тертці. Змішайте картоплю з сиром та шинкою. Додайте яйце і перемішайте. Наріжте зелень, додайте в картопляну суміш. Туди ж відправте борошно, сіль та перець. Розігрійте олію на сковороді. Смажте деруни до золотистої скоринки з обох боків.

Подавати ці смаколики краще з улюбленим соусом. Впевнені – вам сподобається!