Більше не торкнетесь інших: рецепт незвичайних дерунів з сиром і шинкою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Новий рецепт класичної страви
Якщо ви вважаєте себе шанувальником картоплі, то класичні деруни – страва спеціально для вас. Вона готується легко та швидко і з простих продуктів.
Якщо до улюблених дерунів додати сир і шинку за рецептом Uaportal, то ви отримаєте смачну та ароматну страву для перекусу, або для основного прийому їжі. І зовсім не потрібно бути генієм у кулінарії, щоб приготувати цю смакоту – з цим впорається будь-хто.
Як приготувати деруни з шинкою та сиром
Інгредієнти:
- картопля – 600 г;
- будь-який сир на ваш смак – 100 г;
- шинка — 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- петрушка та кріп – на свій смак;
- борошно — 2 ст. ложки;
- олія рослинна, сіль, перець чорний мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Натріть сир і наріжте шинку.
- Очистьте картоплю та натріть від рідини. Можна подрібнити картоплю на блендері або натерти на великій тертці.
- Змішайте картоплю з сиром та шинкою. Додайте яйце і перемішайте.
- Наріжте зелень, додайте в картопляну суміш. Туди ж відправте борошно, сіль та перець.
- Розігрійте олію на сковороді. Смажте деруни до золотистої скоринки з обох боків.
Подавати ці смаколики краще з улюбленим соусом. Впевнені – вам сподобається!