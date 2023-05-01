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Більше не торкнетесь інших: рецепт незвичайних дерунів з сиром і шинкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні деруни з шинкою та сиром
Смачні деруни з шинкою та сиром. Фото Depositphotos

Новий рецепт класичної страви

Якщо ви вважаєте себе шанувальником картоплі, то класичні деруни – страва спеціально для вас. Вона готується легко та швидко і з простих продуктів.

Якщо до улюблених дерунів додати сир і шинку за рецептом Uaportal, то ви отримаєте смачну та ароматну страву для перекусу, або для основного прийому їжі. І зовсім не потрібно бути генієм у кулінарії, щоб приготувати цю смакоту – з цим впорається будь-хто.

Як приготувати деруни з шинкою та сиром

Інгредієнти:

  • картопля – 600 г;
  • будь-який сир на ваш смак – 100 г;
  • шинка — 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • петрушка та кріп – на свій смак;
  • борошно — 2 ст. ложки;
  • олія рослинна, сіль, перець чорний мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Натріть сир і наріжте шинку.
  2. Очистьте картоплю та натріть від рідини. Можна подрібнити картоплю на блендері або натерти на великій тертці.
  3. Змішайте картоплю з сиром та шинкою. Додайте яйце і перемішайте.
  4. Наріжте зелень, додайте в картопляну суміш. Туди ж відправте борошно, сіль та перець.
  5. Розігрійте олію на сковороді. Смажте деруни до золотистої скоринки з обох боків.

Подавати ці смаколики краще з улюбленим соусом. Впевнені – вам сподобається!

Теги:
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