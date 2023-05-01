Дети будут просить эти вафли на завтрак: рецепт идеального теста
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Прекрасный завтрак за несколько минут
Завтрак – это всегда проблема, особенно если нужно быстро и просто накормить детей. Если воздушные омлеты с овощами – не ваш случай, а дома простаивает электровафельница, приготовьте вафли.
Вместе с "Советницей" рассказываем, как приготовить простые вафли на завтрак. С этим тестом они будут хрустящими снаружи и мягкими внутри.
Ингредиенты:
- 1 среднее яйцо
- 2 столовые ложки сахара
- 200 мл кефира
- 40 г сливочного масла
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- около 150 г муки
- щепотка соли
- щепотка ванилина
Способ приготовления:
- Все продукты должны быть комнатной температуры. В миску вбиваем яйцо, добавляем соль, сахар, ваниль, кефир и растопленное масло (не горячее).
- Все перемешиваем венчиком. Поэтапно просеиваем муку с разрыхлителем, осторожно вмешиваем. Тесто по консистенции должно быть как на оладьи.
- Разогреваем вафельницу. При необходимости первый раз смазываем панели устройства сливочным маслом. Выкладываем на каждую панель около 1,5 столовых ложки теста.
- Закрываем крышкой и выпекаем до румяности. Готовые вафли выкладываем на решетку, чтобы остыли.
Можно полить их сиропом, шоколадом или домашней сгущенкой. Можно добавить меньше сахара, и сделать вафли солеными, тогда они будут хорошо сочетаться с яйцами и овощами.