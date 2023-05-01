Дети будут просить эти вафли на завтрак: рецепт идеального теста

Прекрасный завтрак за несколько минут

Завтрак – это всегда проблема, особенно если нужно быстро и просто накормить детей. Если воздушные омлеты с овощами – не ваш случай, а дома простаивает электровафельница, приготовьте вафли.

Вместе с "Советницей" рассказываем, как приготовить простые вафли на завтрак. С этим тестом они будут хрустящими снаружи и мягкими внутри.

Ингредиенты:

1 среднее яйцо

2 столовые ложки сахара

200 мл кефира

40 г сливочного масла

1 чайная ложка разрыхлителя

около 150 г муки

щепотка соли

щепотка ванилина

Способ приготовления:

Все продукты должны быть комнатной температуры. В миску вбиваем яйцо, добавляем соль, сахар, ваниль, кефир и растопленное масло (не горячее). Все перемешиваем венчиком. Поэтапно просеиваем муку с разрыхлителем, осторожно вмешиваем. Тесто по консистенции должно быть как на оладьи. Разогреваем вафельницу. При необходимости первый раз смазываем панели устройства сливочным маслом. Выкладываем на каждую панель около 1,5 столовых ложки теста. Закрываем крышкой и выпекаем до румяности. Готовые вафли выкладываем на решетку, чтобы остыли.

Можно полить их сиропом, шоколадом или домашней сгущенкой. Можно добавить меньше сахара, и сделать вафли солеными, тогда они будут хорошо сочетаться с яйцами и овощами.