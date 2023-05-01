Діти будуть просити ці вафлі на сніданок: рецепт ідеального тіста

Чудовий сніданок за кілька хвилин

Сніданок — це завжди проблема, особливо якщо треба швидко і просто нагодувати дітей. Якщо повітряні омлети з овочами — не ваш випадок, а вдома простоює електровафельниця, приготуйте вафлі.

Разом із "Порадницею" розповідаємо, як приготувати прості вафлі на сніданок. З цим тістом вони будуть хрумкими зовні і м’якими зсередини.

Інгредієнти:

1 середнє яйце

2 столові ложки цукру

200 мл кефіру

40 г вершкового масла

1 чайна ложка розпушувача

близько 150 г борошна

дрібка солі

дрібка ваніліну

Спосіб приготування:

Усі продукти мають бути кімнатної температури. В миску вбиваємо яйце, додаємо сіль, цукор, ваніль, кефір і розтоплене масло (не гаряче). Все перемішуємо вінчиком. Поетапно просіюємо борошно з розпушувачем, обережно вмішуємо. Тісто за консистенцією має бути, як на оладки. Розігріваємо вафельницю. За необхідності перший раз змащуємо панелі пристрою вершковим маслом. Викладаємо на кожну панель близько 1,5 столові ложки тіста. Закриваємо кришкою та випікаємо до рум’яності. Готові викладаємо на решітку, щоб охололи.

Можна полити їх сиропом, шоколадом, або домашнім згущеним молоком. Можна також додати менше цукру, і зробити вафлі солоними, тоді вони гарно смакуватимуть з яйцями та овочами.