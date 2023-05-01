Діти будуть просити ці вафлі на сніданок: рецепт ідеального тіста
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Чудовий сніданок за кілька хвилин
Сніданок — це завжди проблема, особливо якщо треба швидко і просто нагодувати дітей. Якщо повітряні омлети з овочами — не ваш випадок, а вдома простоює електровафельниця, приготуйте вафлі.
Разом із "Порадницею" розповідаємо, як приготувати прості вафлі на сніданок. З цим тістом вони будуть хрумкими зовні і м’якими зсередини.
Інгредієнти:
- 1 середнє яйце
- 2 столові ложки цукру
- 200 мл кефіру
- 40 г вершкового масла
- 1 чайна ложка розпушувача
- близько 150 г борошна
- дрібка солі
- дрібка ваніліну
Спосіб приготування:
- Усі продукти мають бути кімнатної температури. В миску вбиваємо яйце, додаємо сіль, цукор, ваніль, кефір і розтоплене масло (не гаряче).
- Все перемішуємо вінчиком. Поетапно просіюємо борошно з розпушувачем, обережно вмішуємо. Тісто за консистенцією має бути, як на оладки.
- Розігріваємо вафельницю. За необхідності перший раз змащуємо панелі пристрою вершковим маслом. Викладаємо на кожну панель близько 1,5 столові ложки тіста.
- Закриваємо кришкою та випікаємо до рум’яності. Готові викладаємо на решітку, щоб охололи.
Можна полити їх сиропом, шоколадом, або домашнім згущеним молоком. Можна також додати менше цукру, і зробити вафлі солоними, тоді вони гарно смакуватимуть з яйцями та овочами.