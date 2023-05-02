Шикарные булочки "из ничего": понадобится яйцо и стакан кефира
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Вы будете поражены тем, как это просто
Быстрые рецепты десертов приходят на помощь, когда на сложные многоуровневые сладости, такие как меренговый рулет, нет ни сил, ни времени. Рассказываем о супербыстром рецепте жареных булочек с начинкой.
Они получаются вкусными, мягкими и воздушными. А для приготовления нужны бюджетные продукты, пишет портал "Бабушкины рецепты".
Ингредиенты:
- Яйцо куриное – 1 штука
- Сахарный песок – 2 столовые ложки
- Соль – щепотка
- Апельсиновая цедра или ванильный сахар
- Растительное масло – 2 столовые ложки
- Мука пшеничная – 450 г
- Кефир – 250 миллилитров
- Сода – 0,5 чайной ложки
- Шоколадная паста/джем/вареная сгущенка – для начинки
Приготовление:
- В яйцо добавляем сахар, соль и тертую апельсиновую цедру, размешиваем. Также вводим в тесто растительное масло, кефир, соду и размешиваем.
- Постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. Оставляем на 15 минут под пленкой.
- Раскатываем тесто и вырезаем круги. Полочку жарим на сковороде, на небольшом огне с двух сторон до золотистой корочки.
- Если хотите добавить начинку, внутри делаем углубление и добавляем. Можно взять шоколадную пасту, джем, вареную сгущенку и т.д.
Охлажденные булочки посыпаем сахарной пудрой. К ним отлично будет имбирный чай или ягодный мохито.