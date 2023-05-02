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Шикарные булочки "из ничего": понадобится яйцо и стакан кефира

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Даже духовка не понадобится
Даже духовка не понадобится. Фото Копилка рецептов

Вы будете поражены тем, как это просто

Быстрые рецепты десертов приходят на помощь, когда на сложные многоуровневые сладости, такие как меренговый рулет, нет ни сил, ни времени. Рассказываем о супербыстром рецепте жареных булочек с начинкой.

Они получаются вкусными, мягкими и воздушными. А для приготовления нужны бюджетные продукты, пишет портал "Бабушкины рецепты".

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное – 1 штука
  • Сахарный песок – 2 столовые ложки
  • Соль – щепотка
  • Апельсиновая цедра или ванильный сахар
  • Растительное масло – 2 столовые ложки
  • Мука пшеничная – 450 г
  • Кефир – 250 миллилитров
  • Сода – 0,5 чайной ложки
  • Шоколадная паста/джем/вареная сгущенка – для начинки

Приготовление:

  1. В яйцо добавляем сахар, соль и тертую апельсиновую цедру, размешиваем. Также вводим в тесто растительное масло, кефир, соду и размешиваем.
  2. Постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. Оставляем на 15 минут под пленкой.
  3. Раскатываем тесто и вырезаем круги. Полочку жарим на сковороде, на небольшом огне с двух сторон до золотистой корочки.
  4. Если хотите добавить начинку, внутри делаем углубление и добавляем. Можно взять шоколадную пасту, джем, вареную сгущенку и т.д.

Охлажденные булочки посыпаем сахарной пудрой. К ним отлично будет имбирный чай или ягодный мохито.

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#Рецепт #Десерты