Шикарные булочки "из ничего": понадобится яйцо и стакан кефира

Вы будете поражены тем, как это просто

Быстрые рецепты десертов приходят на помощь, когда на сложные многоуровневые сладости, такие как меренговый рулет, нет ни сил, ни времени. Рассказываем о супербыстром рецепте жареных булочек с начинкой.

Они получаются вкусными, мягкими и воздушными. А для приготовления нужны бюджетные продукты, пишет портал "Бабушкины рецепты".

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 штука

Сахарный песок – 2 столовые ложки

Соль – щепотка

Апельсиновая цедра или ванильный сахар

Растительное масло – 2 столовые ложки

Мука пшеничная – 450 г

Кефир – 250 миллилитров

Сода – 0,5 чайной ложки

Шоколадная паста/джем/вареная сгущенка – для начинки

Приготовление:

В яйцо добавляем сахар, соль и тертую апельсиновую цедру, размешиваем. Также вводим в тесто растительное масло, кефир, соду и размешиваем. Постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. Оставляем на 15 минут под пленкой. Раскатываем тесто и вырезаем круги. Полочку жарим на сковороде, на небольшом огне с двух сторон до золотистой корочки. Если хотите добавить начинку, внутри делаем углубление и добавляем. Можно взять шоколадную пасту, джем, вареную сгущенку и т.д.

Охлажденные булочки посыпаем сахарной пудрой. К ним отлично будет имбирный чай или ягодный мохито.