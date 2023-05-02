Шикарні булочки "з нічого": знадобиться яйце та склянка кефіру

Ви будете вражені тим, як це просто

Швидкі рецепти десертів приходять на допомогу, коли на складні багаторівневі солодощі, такі як меренговий рулет, немає ні сил, ні часу. Розповідаємо про супершвидкий рецепт смажених булочок з начинкою.

Вони виходять смачними, м’якими і повітряними. А для приготування потрібні бюджетні продукти, пише портал "Бабусині рецепти".

Інгредієнти:

Яйце куряче – 1 штука

Цукровий пісок – 2 столові ложки

Сіль – щіпка

Апельсинова цедра або ванільний цукор

Рослинна олія – 2 столові ложки

Борошно пшеничне – 450 г

Кефір – 250 мілілітрів

Сода – 0,5 чайної ложки

Шоколадна паста/джем/варена згущене молоко – для начинки

Приготування:

У яйце додаємо цукор, сіль та терту апельсинову цедру, розмішуємо. Також вводимо у тісто олію, кефір, соду і розмішуємо. Поступово всипаємо борошно та замішуємо тісто. Залишаємо на 15 хвилин під плівкою. Розкочуємо тісто і вирізаємо кола. Кружальця смажимо на сковороді, на невеликому вогні з двох сторін до золотистої скоринки. Якщо хочете додати начинку, усередині робимо заглиблення і заливаємо начинкою. Можна взяти шоколадну пасту, джем, варене згущене молоко тощо.

Охолоджені булочки посипаємо цукровою пудрою. До них відмінно смакуватиме імбирний чай або ягідний мохіто.