Пальчики оближешь: гостей удивит невероятный морковный пирог с творожным кремом

Морковь — это не только о соленьях и закусках

Если у вас остался с зимы запас моркови – не беда. Ее можно пустить не только на соленья и салаты с морковью. Это настолько универсальный овощ, что из него получаются еще и сладости.

Рассказываем о невероятном пироге с сырным кремом, которым можно приятно удивить гостей и близких. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

300 гр моркови;

240 гр сливочного масла;

3 яйца;

150 гр сахара;

180 гр муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. соды;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. ванильного сахара;

1 ч. л. корицы;

150 гр сыра сливочного;

1 ч. л. лимонного сока;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Мягкое масло смешиваем с сахаром и ванилью, взбиваем до легкой пены. Не переставая взбивать, добавляем яйца. Добавляем соль, соду и корицу. Мелкими порциями просеиваем муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто. Разогреваем до 190 градусов духовку. В это время чистим морковь, натираем на мелкой терке, добавляем ее в тесто и перемешиваем. Застилаем дно формы для выпекания пергаментом, обрабатываем сливочным маслом, равномерно распределяем в нем тесто и выпекаем пирог в духовке 45-50 минут. В это время смешиваем сливочный творог с ванилью и сливочным маслом (60 гр) и добавляем лимонный сок. Перемешиваем до однородного состояния, перемешиваем с сахарной пудрой и взбиваем, пока не получится воздушный и густой крем, который нужно убрать в холодильник.

Как только пирог готов – можно наносить на него слой крема и подавать к столу. Это отличный десерт к чаю или кофе в джезве.