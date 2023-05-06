Пальчики оближешь: гостей удивит невероятный морковный пирог с творожным кремом
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Морковь — это не только о соленьях и закусках
Если у вас остался с зимы запас моркови – не беда. Ее можно пустить не только на соленья и салаты с морковью. Это настолько универсальный овощ, что из него получаются еще и сладости.
Рассказываем о невероятном пироге с сырным кремом, которым можно приятно удивить гостей и близких. Рецептом поделились на портале Pixelinform.
Ингредиенты:
- 300 гр моркови;
- 240 гр сливочного масла;
- 3 яйца;
- 150 гр сахара;
- 180 гр муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. соды;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 1 ч. л. корицы;
- 150 гр сыра сливочного;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- сахарная пудра.
Способ приготовления:
- Мягкое масло смешиваем с сахаром и ванилью, взбиваем до легкой пены. Не переставая взбивать, добавляем яйца.
- Добавляем соль, соду и корицу. Мелкими порциями просеиваем муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто.
- Разогреваем до 190 градусов духовку. В это время чистим морковь, натираем на мелкой терке, добавляем ее в тесто и перемешиваем.
- Застилаем дно формы для выпекания пергаментом, обрабатываем сливочным маслом, равномерно распределяем в нем тесто и выпекаем пирог в духовке 45-50 минут.
- В это время смешиваем сливочный творог с ванилью и сливочным маслом (60 гр) и добавляем лимонный сок. Перемешиваем до однородного состояния, перемешиваем с сахарной пудрой и взбиваем, пока не получится воздушный и густой крем, который нужно убрать в холодильник.
Как только пирог готов – можно наносить на него слой крема и подавать к столу. Это отличный десерт к чаю или кофе в джезве.