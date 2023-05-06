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Пальчики оближешь: гостей удивит невероятный морковный пирог с творожным кремом

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такой пирог станет украшением любого стола
Такой пирог станет украшением любого стола. Фото ТСН.ua

Морковь — это не только о соленьях и закусках

Если у вас остался с зимы запас моркови – не беда. Ее можно пустить не только на соленья и салаты с морковью. Это настолько универсальный овощ, что из него получаются еще и сладости.

Рассказываем о невероятном пироге с сырным кремом, которым можно приятно удивить гостей и близких. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • 300 гр моркови;
  • 240 гр сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • 150 гр сахара;
  • 180 гр муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 ч. л. соды;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 150 гр сыра сливочного;
  • 1 ч. л. лимонного сока;
  • сахарная пудра.

Способ приготовления:

  1. Мягкое масло смешиваем с сахаром и ванилью, взбиваем до легкой пены. Не переставая взбивать, добавляем яйца.
  2. Добавляем соль, соду и корицу. Мелкими порциями просеиваем муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто.
  3. Разогреваем до 190 градусов духовку. В это время чистим морковь, натираем на мелкой терке, добавляем ее в тесто и перемешиваем.
  4. Застилаем дно формы для выпекания пергаментом, обрабатываем сливочным маслом, равномерно распределяем в нем тесто и выпекаем пирог в духовке 45-50 минут.
  5. В это время смешиваем сливочный творог с ванилью и сливочным маслом (60 гр) и добавляем лимонный сок. Перемешиваем до однородного состояния, перемешиваем с сахарной пудрой и взбиваем, пока не получится воздушный и густой крем, который нужно убрать в холодильник.

Как только пирог готов – можно наносить на него слой крема и подавать к столу. Это отличный десерт к чаю или кофе в джезве.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Морковь #Десерт