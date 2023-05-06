Пальчики оближеш: гостей здивує неймовірний морквяний пиріг з сирним кремом
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Морква — це не лише про соління й закуски
Якщо маєте з зими запас моркви – не біда. Її можна пустити не лише на соління та салати з морквою. Це настільки універсальний овоч, що з нього виходять ще й солодощі.
Розповідаємо про неймовірний пиріг із сирним кремом, яким можна приємно здивувати гостей та близьких. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- 300 гр моркви;
- 240 гр вершкового масла;
- 3 яйця;
- 150 гр цукру;
- 180 гр борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 1 ч. л. соди;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 1 ч. л. кориці;
- 150 гр сиру вершкового;
- 1 ч. л. лимонного соку;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування:
- М’яке масло змішуємо з цукром і ваніллю, збиваємо до легкої піни. Не перестаючи збивати, додаємо яйця.
- Додаємо сіль, соду та корицю. Дрібними порціями просіюємо борошно з розпушувачем і вимішуємо тісто.
- Розігріваємо до 190 градусів духовку. В цей час чистимо моркву, натираємо на дрібній тертці, додаємо її в тісто і перемішуємо.
- Застилаємо дно форми для випікання пергаментом, обробляємо вершковим маслом, рівномірно розподіляємо в ній тісто і випікаємо пиріг в духовці 45-50 хвилин.
- У цей час змішуємо вершковий сир з ваніллю та вершковим маслом (60 гр) і додаємо лимонний сік. Перемішуємо до однорідного стану, перемішуємо з цукровою пудрою і збиваємо, поки не вийде повітряний і густий крем, який потрібно прибрати в холодильник.
Як тільки пиріг готовий — можна наносити на нього шар крему і подавати до столу. Це відмінний десерт до чаю або кави в джезві.