Пальчики оближеш: гостей здивує неймовірний морквяний пиріг з сирним кремом

Морква — це не лише про соління й закуски

Якщо маєте з зими запас моркви – не біда. Її можна пустити не лише на соління та салати з морквою. Це настільки універсальний овоч, що з нього виходять ще й солодощі.

Розповідаємо про неймовірний пиріг із сирним кремом, яким можна приємно здивувати гостей та близьких. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

300 гр моркви;

240 гр вершкового масла;

3 яйця;

150 гр цукру;

180 гр борошна;

1 ч. л. розпушувача;

1 ч. л. соди;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. ванільного цукру;

1 ч. л. кориці;

150 гр сиру вершкового;

1 ч. л. лимонного соку;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

М’яке масло змішуємо з цукром і ваніллю, збиваємо до легкої піни. Не перестаючи збивати, додаємо яйця. Додаємо сіль, соду та корицю. Дрібними порціями просіюємо борошно з розпушувачем і вимішуємо тісто. Розігріваємо до 190 градусів духовку. В цей час чистимо моркву, натираємо на дрібній тертці, додаємо її в тісто і перемішуємо. Застилаємо дно форми для випікання пергаментом, обробляємо вершковим маслом, рівномірно розподіляємо в ній тісто і випікаємо пиріг в духовці 45-50 хвилин. У цей час змішуємо вершковий сир з ваніллю та вершковим маслом (60 гр) і додаємо лимонний сік. Перемішуємо до однорідного стану, перемішуємо з цукровою пудрою і збиваємо, поки не вийде повітряний і густий крем, який потрібно прибрати в холодильник.

Як тільки пиріг готовий — можна наносити на нього шар крему і подавати до столу. Це відмінний десерт до чаю або кави в джезві.