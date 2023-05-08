Торт без духовки за 20 минут: вкусный десерт из печенья и сметаны

Вы будете поражены тем, как это просто

Торт без выпечки – отличный способ приготовить вкусный десерт, не имея ни специальных навыков, ни духовки. Если вы уже пробовали делать шоколадный пирог в микроволновке, добавьте в свою кулинарную копилку еще один рецепт – торт без духовки из печенья со сметанным кремом и вишневой начинкой.

Он очень просто готовится, зато пригодится, когда нужно быстро приготовить что-то к чаю. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша yammi.lera.

Ингредиенты:

песочное печенье (200 г)

вишня или другие ягоды (300 г)

сахар (20 г)

лимонный сок (1 ст.л.)

крахмал кукурузный (15 г).

Для крема:

яйца (2 шт.)

сахар (100 г)

соль (щепотка)

сметана (400 г)

крахмал кукурузный (30 г)

сливочное масло (75 г).

Способ приготовления:

Сначала готовим начинку. Ягоды размораживаем и перекладываем в сотейник. Добавляем сахар, лимонный сок и крахмал. Варим до загустения, на слабом огне, постоянно помешивая. Охлаждаем. Для сметанного крема берем сахар, соль, кукурузный крахмал, кладем в небольшую кастрюльку и перемешиваем. Добавляем сметану. Кастрюльку с будущим кремом ставим на средний огонь и, помешивая, варим до загустения. Снимаем с плиты, добавляем сливочное масло, перемешиваем и охлаждаем. На дно формы в один слой выкладываем печенье, выкладываем сверху сметанный крем и ягодную начинку. Повторяем несколько раз.

Торт готов. Лучше всего поставить его в холодильник, чтобы схватился, и если есть ограничение по времени, этот этап можно сократить до 20 минут. Этот десерт такой же простой, как нежный мусс из обычной ряженки.