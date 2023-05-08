Торт без духовки за 20 хвилин: смачний десерт із печива і сметани
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Ви будете вражені тим, як це просто
Торт без випічки – чудовий спосіб приготувати смачний десерт, не маючи ані спеціальних навичок, ані духовки. Якщо ви вже пробували робити шоколадний пиріг в мікрохвильовці, додайте у свою кулінарну скарбничку ще один рецепт – торт без духовки із печива зі сметанним кремом та вишневою начинкою.
Він дуже просто готується, зате стане в пригоді, коли треба швидко приготувати щось до чаю. Рецептом поділилась кулінарна блогерка yammi.lera.
Інгредієнти:
- пісочне печиво (200 г)
- вишня або інші ягоди (300 г)
- цукор (20 г)
- лимонний сік (1 ст.л.)
- крохмаль кукурудзяний (15 г).
Для крему:
- яйця (2 шт.)
- цукор (100 г)
- сіль (щіпка)
- сметана (400 г)
- крохмаль кукурудзяний (30 г)
- вершкове масло (75 г).
Спосіб приготування:
- Спершу готуємо начинку. Ягоди розморожуємо та перекладаємо у сотейник. Додаємо цукор, лимонний сік та крохмаль. Варимо до загусання, на слабкому вогні, постійно помішуючи. Охолоджуємо.
- Для сметанного крему беремо, цукор, сіль, кукурудзяний крохмаль, кладемо в невелику каструльку і перемішуємо. Додаємо сметану. Каструльку з майбутнім кремом ставимо на середній вогонь і, помішуючи, варимо до загусання. Знімаємо з плити, додаємо вершкове масло, перемішуємо і охолоджуємо.
- На дно форми в один шар викладаємо печиво, зверху викладаємо сметанний крем та ягідну начинку. Повторюємо кілька разів.
Торт готовий. Найкраще поставити його в холодильник, щоб схопився, та, якщо є обмеження по часу, цей етап можна скоротити до 20 хвилин. Цей десерт такий же простий, як ніжний мус зі звичайної ряжанки.