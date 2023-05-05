Десерт як ресторані — зі звичайної ряжанки: простий рецепт

Ніжний мус, від якого будуть в захваті і діти, і дорослі

Прості десерти без випічки приходять на допомогу, коли хочеться смачненького, коли на метушню з духовкою немає ані сил, ані зайвого часу. Якщо ви вже готувати пиріг без випічки, зверніть увагу на ніжний мус з ряжанки.

Цей десерт виходить ніжним, повітряним, дуже смачним та швидким, чимось схожим на шоколадне морозиво, але значно корисніший. Рецептом поділились на порталі "Скарбничка рецептів".

Інгредієнти:

300 гр ряжанки

2 чайні ложки цукрового піску

10 гр желатину

2 чайні ложки какао

50 мл води

Спосіб приготування:

Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо на 10 хвилин. За цей час він повинен набухнути. В окрему миску відправляємо ряжанку, какао і цукровий пісок. Збиваємо все міксером до появи бульбашок. Об’єднуємо желатин з ряжанкою. Добре перемішуємо. Розливаємо масу по формах і накриваємо кожну харчовою плівкою. Прибираємо в холодильник до повного застигання.

Десерт виходить ніжним та повітряним. Приготуйте раз — і вже не зможете просто пити ряжанку, знаючи, що її можна перетворити на таку смакоту. Перед подачею десерт можна полити будь-яким сиропом або домашнім згущеним молоком.