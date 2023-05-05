Десерт як ресторані — зі звичайної ряжанки: простий рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ніжний мус, від якого будуть в захваті і діти, і дорослі
Прості десерти без випічки приходять на допомогу, коли хочеться смачненького, коли на метушню з духовкою немає ані сил, ані зайвого часу. Якщо ви вже готувати пиріг без випічки, зверніть увагу на ніжний мус з ряжанки.
Цей десерт виходить ніжним, повітряним, дуже смачним та швидким, чимось схожим на шоколадне морозиво, але значно корисніший. Рецептом поділились на порталі "Скарбничка рецептів".
Інгредієнти:
- 300 гр ряжанки
- 2 чайні ложки цукрового піску
- 10 гр желатину
- 2 чайні ложки какао
- 50 мл води
Спосіб приготування:
- Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо на 10 хвилин. За цей час він повинен набухнути.
- В окрему миску відправляємо ряжанку, какао і цукровий пісок. Збиваємо все міксером до появи бульбашок.
- Об’єднуємо желатин з ряжанкою. Добре перемішуємо.
- Розливаємо масу по формах і накриваємо кожну харчовою плівкою. Прибираємо в холодильник до повного застигання.
Десерт виходить ніжним та повітряним. Приготуйте раз — і вже не зможете просто пити ряжанку, знаючи, що її можна перетворити на таку смакоту. Перед подачею десерт можна полити будь-яким сиропом або домашнім згущеним молоком.