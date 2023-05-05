Рус

Десерт як ресторані — зі звичайної ряжанки: простий рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Діти будуть в захваті від такого десерту
Діти будуть в захваті від такого десерту. Фото informator.ua

Ніжний мус, від якого будуть в захваті і діти, і дорослі

Прості десерти без випічки приходять на допомогу, коли хочеться смачненького, коли на метушню з духовкою немає ані сил, ані зайвого часу. Якщо ви вже готувати пиріг без випічки, зверніть увагу на ніжний мус з ряжанки.

Цей десерт виходить ніжним, повітряним, дуже смачним та швидким, чимось схожим на шоколадне морозиво, але значно корисніший. Рецептом поділились на порталі "Скарбничка рецептів".

Інгредієнти:

  • 300 гр ряжанки
  • 2 чайні ложки цукрового піску
  • 10 гр желатину
  • 2 чайні ложки какао
  • 50 мл води

Спосіб приготування:

  1. Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо на 10 хвилин. За цей час він повинен набухнути.
  2. В окрему миску відправляємо ряжанку, какао і цукровий пісок. Збиваємо все міксером до появи бульбашок.
  3. Об’єднуємо желатин з ряжанкою. Добре перемішуємо.
  4. Розливаємо масу по формах і накриваємо кожну харчовою плівкою. Прибираємо в холодильник до повного застигання.

Десерт виходить ніжним та повітряним. Приготуйте раз — і вже не зможете просто пити ряжанку, знаючи, що її можна перетворити на таку смакоту. Перед подачею десерт можна полити будь-яким сиропом або домашнім згущеним молоком.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Ряжанка