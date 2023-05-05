Десерт в ресторане — из обычной ряженки: простой рецепт
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Нежный мусс, от которого будут в восторге и дети, и взрослые
Простые десерты без выпечки приходят на помощь, когда хочется вкусненького, когда на суету с духовкой нет ни сил, ни лишнего времени. Если вы уже готовите пирог без выпечки, обратите внимание на нежный мусс из ряженки.
Этот десерт получается нежным, воздушным, вкусным и быстрым, чем-то похожим на шоколадное мороженое, но гораздо более полезный. Рецептом поделились на портале "Копилка рецептов".
Ингредиенты:
- 300 гр ряженки
- 2 чайные ложки сахарного песка
- 10 гр желатина
- 2 чайные ложки какао
- 50 мл воды
Способ приготовления:
- Желатин заливаем прохладной водой и оставляем на 10 минут. За это время он должен набухнуть.
- В отдельную миску отправляем ряженку, какао и сахарный песок. Взбиваем все миксером до появления пузырьков.
- Объединяем желатин с ряженкой. Хорошо перемешиваем.
- Разливаем массу по формам и накрываем каждую пищевую пленку. Убираем в холодильник до полного застывания.
Десерт выходит нежным и воздушным. Приготовьте раз — и уже не сможете просто пить ряженку, зная, что ее можно превратить в такие вкусности. Перед подачей десерт можно полить любым сиропом или домашним сгущенкой.