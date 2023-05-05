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Десерт в ресторане — из обычной ряженки: простой рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Дети будут в восторге от такого десерта
Дети будут в восторге от такого десерта. Фото informator.ua

Нежный мусс, от которого будут в восторге и дети, и взрослые

Простые десерты без выпечки приходят на помощь, когда хочется вкусненького, когда на суету с духовкой нет ни сил, ни лишнего времени. Если вы уже готовите пирог без выпечки, обратите внимание на нежный мусс из ряженки.

Этот десерт получается нежным, воздушным, вкусным и быстрым, чем-то похожим на шоколадное мороженое, но гораздо более полезный. Рецептом поделились на портале "Копилка рецептов".

Ингредиенты:

  • 300 гр ряженки
  • 2 чайные ложки сахарного песка
  • 10 гр желатина
  • 2 чайные ложки какао
  • 50 мл воды

Способ приготовления:

  1. Желатин заливаем прохладной водой и оставляем на 10 минут. За это время он должен набухнуть.
  2. В отдельную миску отправляем ряженку, какао и сахарный песок. Взбиваем все миксером до появления пузырьков.
  3. Объединяем желатин с ряженкой. Хорошо перемешиваем.
  4. Разливаем массу по формам и накрываем каждую пищевую пленку. Убираем в холодильник до полного застывания.

Десерт выходит нежным и воздушным. Приготовьте раз — и уже не сможете просто пить ряженку, зная, что ее можно превратить в такие вкусности. Перед подачей десерт можно полить любым сиропом или домашним сгущенкой.

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#Рецепт #Десерт #Ряженка