Десерт в ресторане — из обычной ряженки: простой рецепт

Нежный мусс, от которого будут в восторге и дети, и взрослые

Простые десерты без выпечки приходят на помощь, когда хочется вкусненького, когда на суету с духовкой нет ни сил, ни лишнего времени. Если вы уже готовите пирог без выпечки, обратите внимание на нежный мусс из ряженки.

Этот десерт получается нежным, воздушным, вкусным и быстрым, чем-то похожим на шоколадное мороженое, но гораздо более полезный. Рецептом поделились на портале "Копилка рецептов".

Ингредиенты:

300 гр ряженки

2 чайные ложки сахарного песка

10 гр желатина

2 чайные ложки какао

50 мл воды

Способ приготовления:

Желатин заливаем прохладной водой и оставляем на 10 минут. За это время он должен набухнуть. В отдельную миску отправляем ряженку, какао и сахарный песок. Взбиваем все миксером до появления пузырьков. Объединяем желатин с ряженкой. Хорошо перемешиваем. Разливаем массу по формам и накрываем каждую пищевую пленку. Убираем в холодильник до полного застывания.

Десерт выходит нежным и воздушным. Приготовьте раз — и уже не сможете просто пить ряженку, зная, что ее можно превратить в такие вкусности. Перед подачей десерт можно полить любым сиропом или домашним сгущенкой.