Смажена риба вийде як у ресторані: хитрощі, про які мовчать кухарі

Два нехитрі трюки перетворять готування на суцільне задоволення

Страви зі смаженої риби завжди доречні на будь-якому святковому столі. Таку страву подають як основну або як закуску.

Смажена риба може вийти ще смачніше, якщо оволодіти двома кулінарними хитрощами, про які зазвичай мовчать професіонали. Разом з Рixelinform поділимося цими секретами.

Як правильно смажити рибу

Часто хазяйок бентежить аромат смаженої риби, особливо річкової. З цією проблемою досить легко впорається лимон – він нейтралізує будь-які аромати.

Посмажити рибу без запаху також допоможе часник. Вам потрібно очистити пару зубчиків часнику, роздавити їх лезом ножа чи ложкою та помістити на сковороду. Але не забудьте прибрати часник, коли він засмажиться і тільки після цього можна починати смаження риби.

Є ще одне просте правило, що дозволяє підсмажити рибу так, щоб вона не згоріла і всередині не виявилася сирою. Правило називається "2 до 1".

Для цього необхідно засікти час, скільки смажиться риба з одного боку. З іншого боку страва готуватиметься вдвічі менше часу. Наприклад, якщо риба смажилася 8 хвилин, то з іншого боку потрібно готувати її 4 хвилини. Правило допоможе не пересмажити рибу – страва вийде смачною та соковитою.

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