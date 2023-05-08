Жареная рыба получится как в ресторане: хитрости, о которых молчат повара

Два нехитрых трюка превратят готовку в сплошное удовольствие

Блюда из жареной рыбы всегда кстати на любом праздничном столе. Такое блюдо подают как основное или в качестве закуски.

Жареная рыба может получиться еще вкуснее, если овладеть двумя кулинарными уловками, о которых обычно молчат профессионалы. Вместе с Рixelinform поделимся этими секретами.

Как правильно жарить рыбу

Часто хозяек смущает аромат жареной рыбы, особенно речной. С этой проблемой довольно легко справится лимон — он нейтрализует любые ароматы.

Пожарить рыбу без запаха также поможет чеснок. Вам нужно очистить пару зубчиков чеснока, раздавить их лезвием ножа или ложкой и поместить на сковороду. Но не забудьте убрать чеснок, когда он зажарится и только после этого можно начинать жарку рыбы.

Есть еще одно простое правило, позволяющее поджарить рыбу так, чтобы она не сгорела и внутри не оказалась сырой. Правило называется "2 к 1".

Для этого необходимо засечь время, сколько жарится рыба с одной стороны. С другой стороны блюдо будет готовиться вдвое меньше времени. К примеру, если рыба жарилась 8 минут, то на другой стороне нужно готовить ее 4 минуты. Правило поможет не пережарить рыбу – блюдо получится вкусным и сочным.

Ранее "Телеграф" делился секретом, как быстро очистить карпа и не обляпаться. Этот трюк сэкономит вам время.