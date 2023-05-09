Даже яйца дольше варятся: быстрый рецепт закуски, которую будут съедать моментально

Совсем немного времени — и оригинальная закуска готова

Мы привыкли огурцы добавлять в классические салаты и закуски или консервировать. А если их обжарить? Конечно, такое блюдо может показаться кому странным, но именно так их обычно готовят в корейской кухне.

Такое блюдо по рецепту "Школи життя" — и отличная самостоятельная закуска, и простой и быстрый гарнир к мясу или рыбе. Для этого рецепта лучше взять небольшие хрустящие овощи с тонкой кожурой – из толстокожих получится не так вкусно. Жарить нужно быстро на среднем огне – так огурцы останутся немного хрустящими, а также не потеряют полностью свой яркий цвет. Поэтому берем ингредиенты и начинаем готовить.

Как приготовить жареные огурцы

Ингредиенты:

огурцы среднеплодные – 2-3 шт.;

чеснок – 2-3 зубчика;

соевый соус – 2 ст.л.;

подсолнечное масло;

кунжут.

Способ приготовления:

Огурцы режем пополам, очищаем от мякоти и нарезаем мелкой соломкой. Обжариваем огуречную соломку на небольшом количестве подсолнечного масла 1 минуту, затем добавляем мелко нарезанный чеснок и жарим еще несколько минут до легкой румяной корочки. Выкладываем огурцы в салатник, заправляем соевым соусом, перемешиваем, сверху посыпаем кунжутом и подаем на стол. Для любителей острого можно добавить чуть-чуть мелко нарезанного острого чили.

Вкусные жареные огурцы отлично подойдут к любимому мясу. Если не пробовали – попробуйте, это вкусно!