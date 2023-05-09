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Даже яйца дольше варятся: быстрый рецепт закуски, которую будут съедать моментально

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие жареные огурцы будут уместны всегда
Такие жареные огурцы будут уместны всегда. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Совсем немного времени — и оригинальная закуска готова

Мы привыкли огурцы добавлять в классические салаты и закуски или консервировать. А если их обжарить? Конечно, такое блюдо может показаться кому странным, но именно так их обычно готовят в корейской кухне.

Такое блюдо по рецепту "Школи життя" — и отличная самостоятельная закуска, и простой и быстрый гарнир к мясу или рыбе. Для этого рецепта лучше взять небольшие хрустящие овощи с тонкой кожурой – из толстокожих получится не так вкусно. Жарить нужно быстро на среднем огне – так огурцы останутся немного хрустящими, а также не потеряют полностью свой яркий цвет. Поэтому берем ингредиенты и начинаем готовить.

Как приготовить жареные огурцы

Ингредиенты:

  • огурцы среднеплодные – 2-3 шт.;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • соевый соус – 2 ст.л.;
  • подсолнечное масло;
  • кунжут.

Способ приготовления:

  1. Огурцы режем пополам, очищаем от мякоти и нарезаем мелкой соломкой.
  2. Обжариваем огуречную соломку на небольшом количестве подсолнечного масла 1 минуту, затем добавляем мелко нарезанный чеснок и жарим еще несколько минут до легкой румяной корочки.
  3. Выкладываем огурцы в салатник, заправляем соевым соусом, перемешиваем, сверху посыпаем кунжутом и подаем на стол.
  4. Для любителей острого можно добавить чуть-чуть мелко нарезанного острого чили.

Вкусные жареные огурцы отлично подойдут к любимому мясу. Если не пробовали – попробуйте, это вкусно!

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#Рецепт #Закуска #Огурцы #Готовим дома