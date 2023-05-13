Зачем повара в ресторане натирают огурцы солью: полезный лайфхак от профессионалов

Хитрость поможет избежать сразу трех проблем

Сложно представить себе летнее меню без огурцов. На 95% овощ состоит из воды, поэтому хорошо утоляет жажду. А в остальных 5% содержатся полезные вещества и минералы. Именно поэтому огурец — важный "гость" самых разнообразных салатов.

В ресторанах повара перед использованием натирают огурец солью. Это одна из самых древних техник использования овоща, которая до сих пор широко используется в кулинарии. Зачем это делать — расскажем с "Главредом".

Зачем натирать огурец солью

Чтобы удалить лишнюю влагу. Дело в том, что овощ содержит много воды, и соль помогает извлечь из них эту влагу. Таким образом огурцы становятся более хрустящими и менее жидкими. Натертые солью огурцы будут сохранять свою свежесть и привлекательный внешний вид на протяжении длительного времени.

Чтобы сохранить свежесть овощу. Дело в том, что соль является естественным консервантом. Она помогает замедлить процессы разложения, которые приводят к порче огурцов. Натертые солью огурцы будут сохранять свою свежесть и вкус даже после длительного хранения.

Избыток такого вещества как кукурбитацит может испортить вкус огурца — он может горчить. Соль прекрасно справляется с этой проблемой.

Перед употреблением с огурца необходимо срезать кончик с плодоножкой, а мякоть натереть солью до появления пены. Она свидетельствует о том, что кукурбитацин распадается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в мае нужно сажать огурцы. С календарем вы точно будете знать удачные дни для посадки.