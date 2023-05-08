Урожай некуда будет складывать: рецепт рисового удобрения для огурцов

Недорогое средство поможет вырастить невероятный урожай огурцов

На какие только хитрости не идут огородники, чтобы получить богатый урожай овощей. Кто-то предпочитает использовать разнообразные покупные удобрения, а кто-то экспериментирует и создает своими руками натуральную подкормку.

Один из продуктов, который широко применяется для удобрения на огороде — рис. Особенно популярен настой из риса для удобрения огурцов.

Как пишет Telegram-канал СОДа, рис содержит витамины группы В, селен, кальций, фосфор, магний, антиоксиданты, лингины, крахмалистые вещества, натуральные сахара.

С помощью рисовой воды можно повысить фитоиммунитет растений, а значит, их устойчивость к неблагоприятным факторам, в том числе перепадам температур, погодным условиям, вредителям и инфекциям; стимулировать рост зеленой массы и развитие корневой системы; улучшить состав и вкусовые качества плодов.

Как приготовить рисовый настой для удобрения

В кофемолке измельчите пригоршню белого или коричневого не пропаренного риса.

Залейте 1 чайную ложку с горкой рисовой муки с литром кипятка (на 10-литровое ведро воды для прикормки огурцов требуется 10 ч. л. белого порошка).

Дайте настояться жидкой подкормке в течение суток. И только после этого применяйте готовое удобрение из расчета 0,5 л на одно растение. Удобрение нужно вносить после дождя или планового полива

Кроме огурцов рисовым настоем можно подкармливать кабачки, патиссоны и тыквы.

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