Урожай нікуди буде складати: рецепт рисового добрива для огірків

Недорогий засіб допоможе виростити неймовірний урожай огірків

На які тільки хитрощі не йдуть городники, щоби отримати багатий урожай овочів. Хтось вважає за краще використовувати різноманітні покупні добрива, а хтось експериментує і створює своїми руками натуральні підгодовування.

Один із продуктів, який широко застосовується для добрива на городі – рис. Особливо популярним є настій з рису для огірків.

Як пише Telegram-канал СОДа, рис містить вітаміни групи В, селен, кальцій, фосфор, магній, антиоксиданти, лінгіни, крохмалисті речовини, натуральні цукри.

За допомогою рисової води можна підвищити фітоімунітет рослин, а значить, їх стійкість до несприятливих факторів, у тому числі перепадів температур, погодних умов, шкідників та інфекцій; стимулювати зростання зеленої маси та розвиток кореневої системи; покращити склад та смакові якості плодів.

Як приготувати рисовий настій

У кавомолці подрібніть жменю білого або коричневого не пропареного рису.

Залийте 1 чайну ложку з гіркою рисової муки літром окропу (на 10-літрове відро води для підгодовування огірків потрібно 10 ч. л. білого порошку).

Дайте настоятися рідкому добриву протягом доби. І тільки після цього застосовуйте готове добриво із розрахунку 0,5 л на одну рослину. Його потрібно вносити після дощу або планового поливу

Крім огірків рисовим настоєм можна підгодовувати кабачки, патисони та гарбузи.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна розпушувати ґрунт біля огірків.