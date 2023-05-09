Навіть яйця довше варяться: швидкий рецепт закуски, яку з’їдатимуть моментально

Зовсім небагато часу — і оригінальна закуска готова

Ми звикли огірки додавати в класичні салати та закуски або консервувати. А якщо їх обсмажити? Звичайно, така страва може здатися комусь дивною, але саме так їх зазвичай готують у корейській кухні.

Така страва за рецептом "Школи життя" — і відмінна самостійна закуска, і простий та швидкий гарнір до м’яса чи риби. Для цього рецепта краще взяти невеликі хрусткі овочі з тонкою шкіркою — з товстошкірих вийде не так смачно. Смажити потрібно швидко на середньому вогні – так огірки залишаться трохи хрумкими, а також не втратить повністю свій яскравий колір. Тому беремо інгредієнти та починаємо готувати.

Як приготувати огірки

Інгредієнти:

огірки середньоплідні – 2-3 шт.;

часник – 2-3 зубчики;

соєвий соус – 2 ст. л.;

соняшникова олія;

кунжут.

Спосіб приготування:

Огірки ріжемо навпіл, очищаємо від м’якоті та нарізаємо дрібною соломкою. Обсмажуємо огіркову соломку на невеликій кількості олії 1 хвилину, потім додаємо дрібно нарізаний часник і смажимо ще кілька хвилин до легкої рум’яної скоринки. Викладаємо огірки в салатник, заправляємо соєвим соусом, перемішуємо, зверху посипаємо кунжутом і подаємо на стіл. Для любителів гострого можна додати дрібно нарізаного гострого чилі.

Смачні смажені огірки чудово підійдуть до улюбленого м’яса. Якщо не куштували – спробуйте, це смачно!