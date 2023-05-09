Навіть яйця довше варяться: швидкий рецепт закуски, яку з’їдатимуть моментально
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Зовсім небагато часу — і оригінальна закуска готова
Ми звикли огірки додавати в класичні салати та закуски або консервувати. А якщо їх обсмажити? Звичайно, така страва може здатися комусь дивною, але саме так їх зазвичай готують у корейській кухні.
Така страва за рецептом "Школи життя" — і відмінна самостійна закуска, і простий та швидкий гарнір до м’яса чи риби. Для цього рецепта краще взяти невеликі хрусткі овочі з тонкою шкіркою — з товстошкірих вийде не так смачно. Смажити потрібно швидко на середньому вогні – так огірки залишаться трохи хрумкими, а також не втратить повністю свій яскравий колір. Тому беремо інгредієнти та починаємо готувати.
Як приготувати огірки
Інгредієнти:
- огірки середньоплідні – 2-3 шт.;
- часник – 2-3 зубчики;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- соняшникова олія;
- кунжут.
Спосіб приготування:
- Огірки ріжемо навпіл, очищаємо від м’якоті та нарізаємо дрібною соломкою.
- Обсмажуємо огіркову соломку на невеликій кількості олії 1 хвилину, потім додаємо дрібно нарізаний часник і смажимо ще кілька хвилин до легкої рум’яної скоринки.
- Викладаємо огірки в салатник, заправляємо соєвим соусом, перемішуємо, зверху посипаємо кунжутом і подаємо на стіл.
- Для любителів гострого можна додати дрібно нарізаного гострого чилі.
Смачні смажені огірки чудово підійдуть до улюбленого м’яса. Якщо не куштували – спробуйте, це смачно!