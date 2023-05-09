Станет королем праздничного стола: как готовить хитрый голливудский салат Кобб

Он всегда выглядит беспроигрышно на любом застолье.

Сложные салаты на праздничный стол, вроде интересной закуски "Хризантема" — это, конечно, вкусно, но в подаче они всегда проигрывают Коббу. Этот салат придумали в Голливуде еще в 30-х годах. Есть традиционные ингредиенты, но все они могут стать заменяемыми. Салат Кобб всегда выглядит красиво и ярко.

Салат подается в большом блюде, на котором полосами выложены продукты. Рядом ставят соусник. Каждый человек берет себе столько основных ингредиентов, сколько считает нужным и перемешивает с соусом уже у себя в тарелке. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

салат листовой – 1 пачка

авокадо – 1 шт.

лук зеленый – 1 пучок

помидоры черри – 200 г

куриная грудка запеченная – 300 г

бекон – 100 г

яйца вареные – 2 шт.

сельдерей стеблевой – 2 шт.

сыр Чеддер – 70 г

Для заправки:

масло оливковое – 4 ст. л.

горчица французская зернами – 1 ч. л.

уксус яблочный (лимонный сок) – 1 ст. л.

чеснок – 1-2 зубчика

соль – 1/3 ч. л.

вустерский соус – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала подготовим все ингредиенты. Помидоры черри нарезаем дольками. Также можно использовать обычные томаты, но резать их помельче. Мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука. Одну запеченную куриную грудку весом около 300 г нарезаем сначала вдоль, а затем брусочками. Также для этого салата подойдет отварное или жареное куриное филе. Два вареных яйца нарезаем красивыми дольками. Сыр натираем на большой терке. Желательно использовать Чеддер или сыр Дор Блю с голубой плесенью. Два стебля сельдерея нарезаем небольшими кусочками. Одно спелое авокадо разрезаем пополам и вынимаем косточку. Ложкой отделяем мякоть авокадо от кожуры. Каждую половинку авокадо разрезаем вдоль пополам и нарезаем полосками. Четыре полоски бекона общим весом около 100 г разрезаем на 3 части. Бекон обжариваем на сковороде, пока он не станет хрустящим. Обжаренный бекон перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Собираем салат. На дно блюда выкладываем листья салата. На зелень выкладываем полосками подготовленные ингредиенты. Первой полоской выкладываем нарезанные кусочки курицы. Следующей кладем нарезанный стеблевой сельдерей. Затем кусочки хрустящего жареного бекона. Далее следует ряд из подготовленных яиц. Нарезанный зеленый лук. За ней ряд из долек помидоров, а затем тертый сыр. И последний ряд из нарезанного авокадо. Готовим заправку для салата. В миску наливаем оливковое масло, лимонный сок или уксус, французскую горчицу. Выдавливаем чеснок. Солим, добавляем вустерский соус. Все перемешиваем до получения однородного соуса. Подготовленный соус переливаем в соусник для подачи на стол.

Салат Кобб получается не только красивым, но и вкусным. Готовится он несложно и прекрасно подходит для тех, кто предпочитает салаты без майонеза. А лучше всего — если в этом наборе продуктов вам не подходит, то его легко исключить или заменить каким-то другим.