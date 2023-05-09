Станет королем праздничного стола: как готовить хитрый голливудский салат Кобб
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Он всегда выглядит беспроигрышно на любом застолье.
Сложные салаты на праздничный стол, вроде интересной закуски "Хризантема" — это, конечно, вкусно, но в подаче они всегда проигрывают Коббу. Этот салат придумали в Голливуде еще в 30-х годах. Есть традиционные ингредиенты, но все они могут стать заменяемыми. Салат Кобб всегда выглядит красиво и ярко.
Салат подается в большом блюде, на котором полосами выложены продукты. Рядом ставят соусник. Каждый человек берет себе столько основных ингредиентов, сколько считает нужным и перемешивает с соусом уже у себя в тарелке. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- салат листовой – 1 пачка
- авокадо – 1 шт.
- лук зеленый – 1 пучок
- помидоры черри – 200 г
- куриная грудка запеченная – 300 г
- бекон – 100 г
- яйца вареные – 2 шт.
- сельдерей стеблевой – 2 шт.
- сыр Чеддер – 70 г
Для заправки:
- масло оливковое – 4 ст. л.
- горчица французская зернами – 1 ч. л.
- уксус яблочный (лимонный сок) – 1 ст. л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль – 1/3 ч. л.
- вустерский соус – 1/3 ч. л.
Способ приготовления:
- Сначала подготовим все ингредиенты. Помидоры черри нарезаем дольками. Также можно использовать обычные томаты, но резать их помельче.
- Мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука. Одну запеченную куриную грудку весом около 300 г нарезаем сначала вдоль, а затем брусочками. Также для этого салата подойдет отварное или жареное куриное филе.
- Два вареных яйца нарезаем красивыми дольками. Сыр натираем на большой терке. Желательно использовать Чеддер или сыр Дор Блю с голубой плесенью.
- Два стебля сельдерея нарезаем небольшими кусочками. Одно спелое авокадо разрезаем пополам и вынимаем косточку. Ложкой отделяем мякоть авокадо от кожуры. Каждую половинку авокадо разрезаем вдоль пополам и нарезаем полосками.
- Четыре полоски бекона общим весом около 100 г разрезаем на 3 части. Бекон обжариваем на сковороде, пока он не станет хрустящим. Обжаренный бекон перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Собираем салат. На дно блюда выкладываем листья салата. На зелень выкладываем полосками подготовленные ингредиенты. Первой полоской выкладываем нарезанные кусочки курицы. Следующей кладем нарезанный стеблевой сельдерей. Затем кусочки хрустящего жареного бекона.
- Далее следует ряд из подготовленных яиц. Нарезанный зеленый лук. За ней ряд из долек помидоров, а затем тертый сыр. И последний ряд из нарезанного авокадо.
- Готовим заправку для салата. В миску наливаем оливковое масло, лимонный сок или уксус, французскую горчицу. Выдавливаем чеснок. Солим, добавляем вустерский соус. Все перемешиваем до получения однородного соуса. Подготовленный соус переливаем в соусник для подачи на стол.
Салат Кобб получается не только красивым, но и вкусным. Готовится он несложно и прекрасно подходит для тех, кто предпочитает салаты без майонеза. А лучше всего — если в этом наборе продуктов вам не подходит, то его легко исключить или заменить каким-то другим.