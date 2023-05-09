Стане королем святкового столу: як готувати хитрий голівудський салат Кобб

Він завжди має безпрограшний вигляд на будь-якому застіллі

Складні салати на святковий стіл, на кшталт цікавої закуски "Хризантема" — це, звісно, смачно, але у подачі вони завжди програють Коббу. Цей салат придумали в Голлівуді ще в 1930-х роках. Там є традиційні інгредієнти, але всі вони можуть стати замінними. Салат Кобб завжди має красивий та яскравий вигляд.

Салат подається в великому тарелі, на якому смугами викладені продукти. Поруч ставлять соусник. Кожна людина бере собі стільки основних інгредієнтів, скільки вважає за потрібне, і перемішує з соусом вже у себе в тарілці. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

салат листовий – 1 пачка

авокадо – 1 шт.

цибуля зелена – 1 пучок

помідори чері – 200 г

куряча грудка запечена – 300 г

бекон – 100 г

яйця варені – 2 шт.

селера стеблова – 2 шт.

сир Чеддер – 70 г

Для заправки:

олія оливкова – 4 ст. л.

гірчиця французька зернами – 1 ч. л.

оцет яблучний (лимонний сік) – 1 ст. л.

часник – 1-2 зубчики

сіль – 1/3 ч. л.

вустерський соус – 1/3 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку підготуємо усі інгредієнти. Помідори чері нарізаємо часточками. Також можна використовувати звичайні томати, але різати їх дрібніше. Дрібно нарізаємо невеликий пучок зеленої цибулі. Одну запечену курячу грудку вагою близько 300 г нарізаємо спочатку вздовж, а потім брусочками. Також для цього салату підійде відварене або смажене куряче філе. Два варені яйця нарізаємо красивими часточками. Сир натираємо на великій тертці. Бажано використовувати Чеддер або сир Дор Блю з блакитною пліснявою. Два стебла селери нарізаємо невеликими шматочками. Одне стигле авокадо розрізаємо навпіл і виймаємо кісточку. Ложкою відокремлюємо м’якоть авокадо від шкірки. Кожну половинку авокадо розрізаємо вздовж навпіл і нарізаємо смужками. Щоб авокадо не темніло, поливаємо його невеликою кількістю яблучного або винного оцту або лимонним соком. Чотири смужки бекону загальною вагою близько 100 г розрізаємо на 3 частини. Бекон обсмажуємо на сковороді, поки він не стане хрустким. Обсмажений бекон перекладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Збираємо салат. На дно страви викладаємо листя салату. На зелень викладаємо смужками підготовлені інгредієнти. Першою смужкою викладаємо нарізані шматочки курки. Наступною кладемо нарізану стеблову селеру. Потім шматочки хрумкого смаженого бекону. Далі йде ряд із підготовлених яєць. Нарізана зелена цибуля. За нею ряд із часточок помідорів, а потім тертий сир. І останній ряд із нарізаного авокадо. Готуємо заправку для салату. У миску наливаємо оливкову олію, лимонний сік чи оцет, французьку гірчицю. Видавлюємо часник. Солимо, додаємо вустерський соус. Все перемішуємо до отримання однорідного соусу. Підготовлений соус переливаємо в соусник для подачі на стіл.

Салат Кобб виходить не лише красивим, а й дуже смачним. Готується він нескладно і чудово підходить для тих, хто віддає перевагу салатам без майонезу. А найкраще — якщо в цьому наборі продуктів вам котрийсь не підходить, то його легко виключити або замінити якимось іншим.