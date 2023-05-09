Стане королем святкового столу: як готувати хитрий голівудський салат Кобб
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Він завжди має безпрограшний вигляд на будь-якому застіллі
Складні салати на святковий стіл, на кшталт цікавої закуски "Хризантема" — це, звісно, смачно, але у подачі вони завжди програють Коббу. Цей салат придумали в Голлівуді ще в 1930-х роках. Там є традиційні інгредієнти, але всі вони можуть стати замінними. Салат Кобб завжди має красивий та яскравий вигляд.
Салат подається в великому тарелі, на якому смугами викладені продукти. Поруч ставлять соусник. Кожна людина бере собі стільки основних інгредієнтів, скільки вважає за потрібне, і перемішує з соусом вже у себе в тарілці. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- салат листовий – 1 пачка
- авокадо – 1 шт.
- цибуля зелена – 1 пучок
- помідори чері – 200 г
- куряча грудка запечена – 300 г
- бекон – 100 г
- яйця варені – 2 шт.
- селера стеблова – 2 шт.
- сир Чеддер – 70 г
Для заправки:
- олія оливкова – 4 ст. л.
- гірчиця французька зернами – 1 ч. л.
- оцет яблучний (лимонний сік) – 1 ст. л.
- часник – 1-2 зубчики
- сіль – 1/3 ч. л.
- вустерський соус – 1/3 ч. л.
Спосіб приготування:
- Спочатку підготуємо усі інгредієнти. Помідори чері нарізаємо часточками. Також можна використовувати звичайні томати, але різати їх дрібніше.
- Дрібно нарізаємо невеликий пучок зеленої цибулі. Одну запечену курячу грудку вагою близько 300 г нарізаємо спочатку вздовж, а потім брусочками. Також для цього салату підійде відварене або смажене куряче філе.
- Два варені яйця нарізаємо красивими часточками. Сир натираємо на великій тертці. Бажано використовувати Чеддер або сир Дор Блю з блакитною пліснявою.
- Два стебла селери нарізаємо невеликими шматочками. Одне стигле авокадо розрізаємо навпіл і виймаємо кісточку. Ложкою відокремлюємо м’якоть авокадо від шкірки. Кожну половинку авокадо розрізаємо вздовж навпіл і нарізаємо смужками. Щоб авокадо не темніло, поливаємо його невеликою кількістю яблучного або винного оцту або лимонним соком.
- Чотири смужки бекону загальною вагою близько 100 г розрізаємо на 3 частини. Бекон обсмажуємо на сковороді, поки він не стане хрустким. Обсмажений бекон перекладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- Збираємо салат. На дно страви викладаємо листя салату. На зелень викладаємо смужками підготовлені інгредієнти. Першою смужкою викладаємо нарізані шматочки курки. Наступною кладемо нарізану стеблову селеру. Потім шматочки хрумкого смаженого бекону.
- Далі йде ряд із підготовлених яєць. Нарізана зелена цибуля. За нею ряд із часточок помідорів, а потім тертий сир. І останній ряд із нарізаного авокадо.
- Готуємо заправку для салату. У миску наливаємо оливкову олію, лимонний сік чи оцет, французьку гірчицю. Видавлюємо часник. Солимо, додаємо вустерський соус. Все перемішуємо до отримання однорідного соусу. Підготовлений соус переливаємо в соусник для подачі на стіл.
Салат Кобб виходить не лише красивим, а й дуже смачним. Готується він нескладно і чудово підходить для тих, хто віддає перевагу салатам без майонезу. А найкраще — якщо в цьому наборі продуктів вам котрийсь не підходить, то його легко виключити або замінити якимось іншим.