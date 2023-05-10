О "шубе" и не вспомните: вкусная закуска с селедкой, после которой гости оближут тарелку
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Готовится из недорогих продуктов, а вкусно как в ресторане
Сельдь под шубой – традиционное еще с советского периода праздничное блюдо. Но времена меняются, громоздкие слоеные салаты больше не в тренде, и есть гораздо лучший способ использовать это сочетание вкусов.
Рассказываем об интересном салате со свеклой и селедкой. В отличие от "шубы", его не нужно укладывать слоями, можно просто перемешать. Этот салат обязательно займет должное место в коллекции праздничных рецептов. Как его готовить, рассказали на портале smachne.menu.
Ингредиенты:
- Сельдь — 200 г
- Свекла — 200 г
- Куриное яйцо – 3 шт.
- Картофель — 200 г
- Морковь — 100 г
- Огурец маринованный – 100 г
- Лук красный — ½ головки
- Яблоко кислое – 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Сельдь чистим от кожуры, удаляем позвоночник и кости. Для самых маленьких косточек понадобится пинцет. Можно взять и готовое филе.
- Обязательно попробуйте кусочек сельди, чтобы понять, насколько он соленый. Это пригодится, когда будете солить готовый салат. Нарезаем сельдь мелкими кубиками.
- Свеклу, яйца, картофель, морковь отвариваем. Картофель чистим и нарезаем кубиками.
- Добавляем в картофель измельченные яйца и морковь, а также свеклу.
- Выкладываем измельченную сельдь. Отправляем его в салатницу вместе с нарезанным огурцом. Добавляем майонез и хорошо перемешиваем. В конце добавляем соль и перец.
После приготовления лучше всего дать салату немного настояться. Конечно, его можно выложить слоями, но перемешать — вкуснее. Кстати, майонез можно приготовить своими силами.