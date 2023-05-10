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О "шубе" и не вспомните: вкусная закуска с селедкой, после которой гости оближут тарелку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Гораздо вкуснее, чем "шуба"
Гораздо вкуснее, чем "шуба". Фото Копилка рецептов

Готовится из недорогих продуктов, а вкусно как в ресторане

Сельдь под шубой – традиционное еще с советского периода праздничное блюдо. Но времена меняются, громоздкие слоеные салаты больше не в тренде, и есть гораздо лучший способ использовать это сочетание вкусов.

Рассказываем об интересном салате со свеклой и селедкой. В отличие от "шубы", его не нужно укладывать слоями, можно просто перемешать. Этот салат обязательно займет должное место в коллекции праздничных рецептов. Как его готовить, рассказали на портале smachne.menu.

Ингредиенты:

  • Сельдь — 200 г
  • Свекла — 200 г
  • Куриное яйцо – 3 шт.
  • Картофель — 200 г
  • Морковь — 100 г
  • Огурец маринованный – 100 г
  • Лук красный — ½ головки
  • Яблоко кислое – 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сельдь чистим от кожуры, удаляем позвоночник и кости. Для самых маленьких косточек понадобится пинцет. Можно взять и готовое филе.
  2. Обязательно попробуйте кусочек сельди, чтобы понять, насколько он соленый. Это пригодится, когда будете солить готовый салат. Нарезаем сельдь мелкими кубиками.
  3. Свеклу, яйца, картофель, морковь отвариваем. Картофель чистим и нарезаем кубиками.
  4. Добавляем в картофель измельченные яйца и морковь, а также свеклу.
  5. Выкладываем измельченную сельдь. Отправляем его в салатницу вместе с нарезанным огурцом. Добавляем майонез и хорошо перемешиваем. В конце добавляем соль и перец.

После приготовления лучше всего дать салату немного настояться. Конечно, его можно выложить слоями, но перемешать — вкуснее. Кстати, майонез можно приготовить своими силами.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Салат #Праздничный рецепт