Про "шубу" і не згадаєте: смачна закуска з оселедцем, після якої гості оближуть тарілку
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Готується з недорогих продуктів, а смачно як у ресторані
Оселедець під шубою — традиційна ще з радянського періоду святкова страва. Але часи змінюються, громіздкі шарові салати більше не в тренді, і є набагато кращий спосіб використати це ж поєднання смаків.
Розповідаємо про цікавий салат з буряком та оселедцем. На відміну від "шуби", його не треба укладати шарами, можна просто перемішати. Цей салат обов’язково займе належне місце у колекції святкових рецептів. Як його готувати, розповіли на порталі smachne.menu.
Інгредієнти:
- Оселедець — 200 г
- Буряк — 200 г
- Куряче яйце — 3 шт.
- Картопля — 200 г
- Морква — 100 г
- Огірок маринований — 100 г
- Цибуля червона — ½ головки
- Яблуко кисле — 1 шт.
- Сіль, перець — за смаком
- Майонез — за смаком
Спосіб приготування:
- Оселедець чистимо від шкірки, видаляємо хребет та кістки. Для самих маленьких кісточок знадобиться пінцет. Можна взяти й готове філе.
- Обов’язково спробуйте шматочок оселедця, щоб зрозуміти, наскільки він солоний. Це знадобиться, коли будете солити готовий салат. Нарізаємо оселедець дрібними кубиками.
- Буряк, яйця, картоплю, моркву відварюємо. Картоплю чистимо та нарізаємо кубиками.
- Додаємо до картоплі подрібнені яйця та моркву, а також буряк.
- Викладаємо подрібнений оселедець. Відправляємо його до салатниці разом з нарізаним огірком. Додаємо майонез і добре перемішуємо. У кінці додаємо сіль і перець.
Після приготування найкраще дати салату трохи настоятися. Звісно, його можна викласти шарами, але перемішати — значно смачніше. До речі, майонез можна приготувати самотужки.