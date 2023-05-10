Про "шубу" і не згадаєте: смачна закуска з оселедцем, після якої гості оближуть тарілку

Готується з недорогих продуктів, а смачно як у ресторані

Оселедець під шубою — традиційна ще з радянського періоду святкова страва. Але часи змінюються, громіздкі шарові салати більше не в тренді, і є набагато кращий спосіб використати це ж поєднання смаків.

Розповідаємо про цікавий салат з буряком та оселедцем. На відміну від "шуби", його не треба укладати шарами, можна просто перемішати. Цей салат обов’язково займе належне місце у колекції святкових рецептів. Як його готувати, розповіли на порталі smachne.menu.

Інгредієнти:

Оселедець — 200 г

Буряк — 200 г

Куряче яйце — 3 шт.

Картопля — 200 г

Морква — 100 г

Огірок маринований — 100 г

Цибуля червона — ½ головки

Яблуко кисле — 1 шт.

Сіль, перець — за смаком

Майонез — за смаком

Спосіб приготування:

Оселедець чистимо від шкірки, видаляємо хребет та кістки. Для самих маленьких кісточок знадобиться пінцет. Можна взяти й готове філе. Обов’язково спробуйте шматочок оселедця, щоб зрозуміти, наскільки він солоний. Це знадобиться, коли будете солити готовий салат. Нарізаємо оселедець дрібними кубиками. Буряк, яйця, картоплю, моркву відварюємо. Картоплю чистимо та нарізаємо кубиками. Додаємо до картоплі подрібнені яйця та моркву, а також буряк. Викладаємо подрібнений оселедець. Відправляємо його до салатниці разом з нарізаним огірком. Додаємо майонез і добре перемішуємо. У кінці додаємо сіль і перець.

Після приготування найкраще дати салату трохи настоятися. Звісно, його можна викласти шарами, але перемішати — значно смачніше. До речі, майонез можна приготувати самотужки.