Как у бабушки: вкусные копеечные пончики, просто тающие во рту

Рецепт – проще не придумаешь

Многие кулинары в восторге от быстрой выпечки. Если вы уже пробовали рогалики на минералке, самое время обратить внимание на этот рецепт копеечных пончиков на кефире.

Проще не придумаешь, а пончики получаются очень вкусные. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

Кефир – 250 мл

Яйцо -1 шт

Сахар – 4-5 ст.л.

Соль – 1/3 ч. л.

Сода – 1/2 ч. л.

Мука – 300 – 350 г

Растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

В миску наливаем кефир комнатной температуры. Добавляем сахар, половину чайной ложки соли, разбиваем 1 яйцо. Добавляем половину чайной ложки соды и чуть-чуть лимонной кислоты. Постепенно вмешиваем муку. В конце добавляем 2 ст. л. растительного масла и вымешиваем тесто. Делим тесто на части и формируем из них пончики. Делаем колобочки, посередине делаем отверстие и растягиваем их. Можно также раскатать и вырезать по форме – как удобнее. Жарить пончики нужно на большом количестве масла. Наливаем ее, разогреваем, кладем заготовки и жарим с двух сторон на большом огне. Готовятся они очень быстро.

Такие пончики можно по желанию посыпать сахарной пудрой. Или покрыть вкусной глазурью, когда остынут.