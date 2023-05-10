Как у бабушки: вкусные копеечные пончики, просто тающие во рту
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт – проще не придумаешь
Многие кулинары в восторге от быстрой выпечки. Если вы уже пробовали рогалики на минералке, самое время обратить внимание на этот рецепт копеечных пончиков на кефире.
Проще не придумаешь, а пончики получаются очень вкусные. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- Кефир – 250 мл
- Яйцо -1 шт
- Сахар – 4-5 ст.л.
- Соль – 1/3 ч. л.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Мука – 300 – 350 г
- Растительное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- В миску наливаем кефир комнатной температуры. Добавляем сахар, половину чайной ложки соли, разбиваем 1 яйцо. Добавляем половину чайной ложки соды и чуть-чуть лимонной кислоты.
- Постепенно вмешиваем муку. В конце добавляем 2 ст. л. растительного масла и вымешиваем тесто.
- Делим тесто на части и формируем из них пончики. Делаем колобочки, посередине делаем отверстие и растягиваем их. Можно также раскатать и вырезать по форме – как удобнее.
- Жарить пончики нужно на большом количестве масла. Наливаем ее, разогреваем, кладем заготовки и жарим с двух сторон на большом огне. Готовятся они очень быстро.
Такие пончики можно по желанию посыпать сахарной пудрой. Или покрыть вкусной глазурью, когда остынут.