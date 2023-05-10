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Как у бабушки: вкусные копеечные пончики, просто тающие во рту

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такие пончики элементарно готовятся
Такие пончики элементарно готовятся. Фото ulyublena.com

Рецепт – проще не придумаешь

Многие кулинары в восторге от быстрой выпечки. Если вы уже пробовали рогалики на минералке, самое время обратить внимание на этот рецепт копеечных пончиков на кефире.

Проще не придумаешь, а пончики получаются очень вкусные. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

  • Кефир – 250 мл
  • Яйцо -1 шт
  • Сахар – 4-5 ст.л.
  • Соль – 1/3 ч. л.
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Мука – 300 – 350 г
  • Растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. В миску наливаем кефир комнатной температуры. Добавляем сахар, половину чайной ложки соли, разбиваем 1 яйцо. Добавляем половину чайной ложки соды и чуть-чуть лимонной кислоты.
  2. Постепенно вмешиваем муку. В конце добавляем 2 ст. л. растительного масла и вымешиваем тесто.
  3. Делим тесто на части и формируем из них пончики. Делаем колобочки, посередине делаем отверстие и растягиваем их. Можно также раскатать и вырезать по форме – как удобнее.
  4. Жарить пончики нужно на большом количестве масла. Наливаем ее, разогреваем, кладем заготовки и жарим с двух сторон на большом огне. Готовятся они очень быстро.

Такие пончики можно по желанию посыпать сахарной пудрой. Или покрыть вкусной глазурью, когда остынут.

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#Рецепт #Десерт #Пончики