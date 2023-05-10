Як у бабусі: смачні копійчані пундики, що просто тануть у роті
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Рецепт — простіше не придумаєш
Багато кулінарів у захваті від швидкої випічки. Якщо ви вже куштували рогалики на мінералці, саме час звернути увагу на цей рецепт копійчаних пончиків на кефірі.
Простіше не придумаєш, а пампушки виходять дуже смачні. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- Кефір – 250 мл
- Яйце -1 шт
- Цукор – 4-5 ст.л.
- Сіль – 1/3 ч. л.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Борошно – 300 – 350 г
- Рослинна олія – 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- У миску наливаємо кефір кімнатної температури. Додаємо цукор, половину чайної ложки солі, розбиваємо 1 яйце. Додаємо половину чайної ложки соди і трохи лимонної кислоти.
- Поступово вмішуємо борошно. В кінці додаємо 2 ст. л. рослинної олії та вимішуємо тісто.
- Ділимо тісто на частини і формуємо з них пундики. Робимо колобочки, посередині робимо отвір і розтягуємо їх. Можна також розкатати і вирізати формою — як зручніше.
- Смажити пампушки потрібно на великій кількості олії. Наливаємо її, розігріваємо, кладемо заготовки і смажимо з двох боків на великому вогні. Готуються вони дуже швидко.
Такі пончики можна за бажанням посипати цукровою пудрою. Або покрити смачною глазуррю, коли охолонуть.