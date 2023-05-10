Як у бабусі: смачні копійчані пундики, що просто тануть у роті

Рецепт — простіше не придумаєш

Багато кулінарів у захваті від швидкої випічки. Якщо ви вже куштували рогалики на мінералці, саме час звернути увагу на цей рецепт копійчаних пончиків на кефірі.

Простіше не придумаєш, а пампушки виходять дуже смачні. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

Кефір – 250 мл

Яйце -1 шт

Цукор – 4-5 ст.л.

Сіль – 1/3 ч. л.

Сода – 1/2 ч. л.

Борошно – 300 – 350 г

Рослинна олія – 2 ст.л.

Спосіб приготування:

У миску наливаємо кефір кімнатної температури. Додаємо цукор, половину чайної ложки солі, розбиваємо 1 яйце. Додаємо половину чайної ложки соди і трохи лимонної кислоти. Поступово вмішуємо борошно. В кінці додаємо 2 ст. л. рослинної олії та вимішуємо тісто. Ділимо тісто на частини і формуємо з них пундики. Робимо колобочки, посередині робимо отвір і розтягуємо їх. Можна також розкатати і вирізати формою — як зручніше. Смажити пампушки потрібно на великій кількості олії. Наливаємо її, розігріваємо, кладемо заготовки і смажимо з двох боків на великому вогні. Готуються вони дуже швидко.

Такі пончики можна за бажанням посипати цукровою пудрою. Або покрити смачною глазуррю, коли охолонуть.