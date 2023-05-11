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Готовится минуту, съедается еще быстрее: рецепт бюджетного паштета

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Паштет из шпрот выручит вас в любой ситуации
Паштет из шпрот выручит вас в любой ситуации. Фото shuba.life

Минута времени — и закуска готова

Если вы хотите приготовить вкусный, нежный и бюджетный паштет, то шпроты — самый подходящий вариант. Это быстрый и апетитный рецепт закуски.

Такой паштет из шпрот по рецепту "Главреда" готовится всего за одну минуту, а с тарелок разлетится еще быстрее. Да и продукты для его приготовления есть на вашей кухне.Подавать такую закуску лучше на вкусных гренках из хлеба. Уверены, паштет станет вашим коронным блюдом.

Как приготовить паштет из шпрот

Ингредиенты:

  • шпроты — 1 банка;
  • плавленый сыр — 1 шт.;
  • вареное яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • сливочное масло — 50 гр;
  • зелень — по вкусу;
  • багет.

Способ приготовления:

  1. Яйцо предварительно отварить, остудить и почистить.
  2. В блендер отправить шпроты, слив немного масла.
  3. Плавленый сыр разрезать на 2 части, добавить в блендер.
  4. Также отправить в блендер яйцо и сливочное масло, чеснок и зелень.
  5. Взбить все блендером до однородной массы и отправить на 5 минут в холодильник.
  6. Багет порезать тонкими кусочками, обжарить на сковороде гриль.
  7. Паштет из шпрот намазать на кусочки хрустящей гренки и немного посыпать зеленью.

Гренки можно приготовить по маминому рецепту. Десять минут — и вы получите потрясающее блюдо.

Теги:
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