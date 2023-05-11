Готовится минуту, съедается еще быстрее: рецепт бюджетного паштета
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Минута времени — и закуска готова
Если вы хотите приготовить вкусный, нежный и бюджетный паштет, то шпроты — самый подходящий вариант. Это быстрый и апетитный рецепт закуски.
Такой паштет из шпрот по рецепту "Главреда" готовится всего за одну минуту, а с тарелок разлетится еще быстрее. Да и продукты для его приготовления есть на вашей кухне.Подавать такую закуску лучше на вкусных гренках из хлеба. Уверены, паштет станет вашим коронным блюдом.
Как приготовить паштет из шпрот
Ингредиенты:
- шпроты — 1 банка;
- плавленый сыр — 1 шт.;
- вареное яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- сливочное масло — 50 гр;
- зелень — по вкусу;
- багет.
Способ приготовления:
- Яйцо предварительно отварить, остудить и почистить.
- В блендер отправить шпроты, слив немного масла.
- Плавленый сыр разрезать на 2 части, добавить в блендер.
- Также отправить в блендер яйцо и сливочное масло, чеснок и зелень.
- Взбить все блендером до однородной массы и отправить на 5 минут в холодильник.
- Багет порезать тонкими кусочками, обжарить на сковороде гриль.
- Паштет из шпрот намазать на кусочки хрустящей гренки и немного посыпать зеленью.
Гренки можно приготовить по маминому рецепту. Десять минут — и вы получите потрясающее блюдо.