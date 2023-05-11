Готовится минуту, съедается еще быстрее: рецепт бюджетного паштета

Минута времени — и закуска готова

Если вы хотите приготовить вкусный, нежный и бюджетный паштет, то шпроты — самый подходящий вариант. Это быстрый и апетитный рецепт закуски.

Такой паштет из шпрот по рецепту "Главреда" готовится всего за одну минуту, а с тарелок разлетится еще быстрее. Да и продукты для его приготовления есть на вашей кухне.Подавать такую закуску лучше на вкусных гренках из хлеба. Уверены, паштет станет вашим коронным блюдом.

Как приготовить паштет из шпрот

Ингредиенты:

шпроты — 1 банка;

плавленый сыр — 1 шт.;

вареное яйцо — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

сливочное масло — 50 гр;

зелень — по вкусу;

багет.

Способ приготовления:

Яйцо предварительно отварить, остудить и почистить. В блендер отправить шпроты, слив немного масла. Плавленый сыр разрезать на 2 части, добавить в блендер. Также отправить в блендер яйцо и сливочное масло, чеснок и зелень. Взбить все блендером до однородной массы и отправить на 5 минут в холодильник. Багет порезать тонкими кусочками, обжарить на сковороде гриль. Паштет из шпрот намазать на кусочки хрустящей гренки и немного посыпать зеленью.

Гренки можно приготовить по маминому рецепту. Десять минут — и вы получите потрясающее блюдо.