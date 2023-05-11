Готується хвилину, з’їдається ще швидше: рецепт бюджетного паштету
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Хвилина часу – і закуска готова
Якщо ви хочете приготувати смачний, ніжний і бюджетний паштет, то шпроти — найкращий варіант. Це швидкий та апетитний рецепт закуски.
Такий паштет зі шпротів за рецептом "Главреда" готується лише за одну хвилину, а з тарілок розлетиться ще швидше. Та й продукти для його приготування є на вашій кухні. Подавати таку закуску краще на смачні грінки з хліба. Впевнені, паштет стане вашою коронною стравою.
Як приготувати паштет зі шпротів
Інгредієнти:
- шпроти — 1 банка;
- плавлений сир — 1 шт.;
- варене яйце — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- вершкове масло — 50 г;
- зелень — до свого смаку;
- багет.
Спосіб приготування:
- Яйце попередньо відварити, остудити та почистити.
- У блендер відправити шпроти, зливши трохи олії.
- Плавлений сир розрізати на 2 частини, додати в блендер.
- Також відправити в блендер яйце та вершкове масло, часник та зелень.
- Збити все блендером до однорідної маси та відправити на 5 хвилин в холодильник.
- Багет нарізати тонкими шматочками, обсмажити на сковороді гриль.
- Паштет зі шпротів намазати на шматочки хрусткої грінки та трохи посипати зеленню.
Грінки можна приготувати за маминим рецептом. Десять хвилин — і ви отримаєте чудову страву.