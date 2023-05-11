Готується хвилину, з’їдається ще швидше: рецепт бюджетного паштету

Хвилина часу – і закуска готова

Якщо ви хочете приготувати смачний, ніжний і бюджетний паштет, то шпроти — найкращий варіант. Це швидкий та апетитний рецепт закуски.

Такий паштет зі шпротів за рецептом "Главреда" готується лише за одну хвилину, а з тарілок розлетиться ще швидше. Та й продукти для його приготування є на вашій кухні. Подавати таку закуску краще на смачні грінки з хліба. Впевнені, паштет стане вашою коронною стравою.

Як приготувати паштет зі шпротів

Інгредієнти:

шпроти — 1 банка;

плавлений сир — 1 шт.;

варене яйце — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

вершкове масло — 50 г;

зелень — до свого смаку;

багет.

Спосіб приготування:

Яйце попередньо відварити, остудити та почистити. У блендер відправити шпроти, зливши трохи олії. Плавлений сир розрізати на 2 частини, додати в блендер. Також відправити в блендер яйце та вершкове масло, часник та зелень. Збити все блендером до однорідної маси та відправити на 5 хвилин в холодильник. Багет нарізати тонкими шматочками, обсмажити на сковороді гриль. Паштет зі шпротів намазати на шматочки хрусткої грінки та трохи посипати зеленню.

Грінки можна приготувати за маминим рецептом. Десять хвилин — і ви отримаєте чудову страву.