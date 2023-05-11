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Готується хвилину, з’їдається ще швидше: рецепт бюджетного паштету

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Паштет зі шпрот виручить вас у будь-якій ситуації
Паштет зі шпрот виручить вас у будь-якій ситуації. Фото shuba.life

Хвилина часу – і закуска готова

Якщо ви хочете приготувати смачний, ніжний і бюджетний паштет, то шпроти — найкращий варіант. Це швидкий та апетитний рецепт закуски.

Такий паштет зі шпротів за рецептом "Главреда" готується лише за одну хвилину, а з тарілок розлетиться ще швидше. Та й продукти для його приготування є на вашій кухні. Подавати таку закуску краще на смачні грінки з хліба. Впевнені, паштет стане вашою коронною стравою.

Як приготувати паштет зі шпротів

Інгредієнти:

  • шпроти — 1 банка;
  • плавлений сир — 1 шт.;
  • варене яйце — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • вершкове масло — 50 г;
  • зелень — до свого смаку;
  • багет.

Спосіб приготування:

  1. Яйце попередньо відварити, остудити та почистити.
  2. У блендер відправити шпроти, зливши трохи олії.
  3. Плавлений сир розрізати на 2 частини, додати в блендер.
  4. Також відправити в блендер яйце та вершкове масло, часник та зелень.
  5. Збити все блендером до однорідної маси та відправити на 5 хвилин в холодильник.
  6. Багет нарізати тонкими шматочками, обсмажити на сковороді гриль.
  7. Паштет зі шпротів намазати на шматочки хрусткої грінки та трохи посипати зеленню.

Грінки можна приготувати за маминим рецептом. Десять хвилин — і ви отримаєте чудову страву.

Теги:
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