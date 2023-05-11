Не понадобиться даже молоко: самый простой рецепт кексов, которые всегда получаются
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Вы будете готовить их каждый день
Кексы так любят и дети, и взрослые. Это простое и вкусное лакомство можно приготовить за минуты. Они всегда получаются легкими и аппетитными.
Рецепт "УНИАН" поможет вам побаловать себя и близких вкусностями, при этом вы не устанете от подготовки и самого процесса приготовления. Все что нужно – это веселое настроение и необходимые ингредиенты.
Как приготовить кексы без сметаны и молока
Ингредиенты на 16 кексов:
- яйца – 4 шт.;
- сахар – 150 г;
- сливочное масло – 120 г;
- подсолнечное масло – 100 мл;
- разрыхлитель – 10 г;
- мука – 2 стакана (300 г);
- ванильный сахар – 10 г;
- джем или варенье – 200 г.
Способ приготовления:
- Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно размягчилось. В глубочайшей миске смешать до однородности масло с яичками.
- В смесь налить подсолнечное масло и слегка взбить венчиком. Всыпать обычный и ванильный сахар,добавить разрыхлитель для теста. Смесь нужно взбивать до тех пор, пока сахар не растворится.
- Добавить муку и перемешать до однородности. Тесто должно получиться желтоватым и густым.
- Достать формы для теста и наполнить их на 2/3 объема.
- Запекать 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
По желанию в готовых кексах сделать отверстия сверху и начинить маффины джемом, вареньем или даже домашней сгущенкой.