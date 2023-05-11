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Не понадобиться даже молоко: самый простой рецепт кексов, которые всегда получаются

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Легкие в приготовлении кексы
Легкие в приготовлении кексы. Фото Depositphotos

Вы будете готовить их каждый день

Кексы так любят и дети, и взрослые. Это простое и вкусное лакомство можно приготовить за минуты. Они всегда получаются легкими и аппетитными.

Рецепт "УНИАН" поможет вам побаловать себя и близких вкусностями, при этом вы не устанете от подготовки и самого процесса приготовления. Все что нужно – это веселое настроение и необходимые ингредиенты.

Как приготовить кексы без сметаны и молока

Ингредиенты на 16 кексов:

  • яйца – 4 шт.;
  • сахар – 150 г;
  • сливочное масло – 120 г;
  • подсолнечное масло – 100 мл;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • мука – 2 стакана (300 г);
  • ванильный сахар – 10 г;
  • джем или варенье – 200 г.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно размягчилось. В глубочайшей миске смешать до однородности масло с яичками.
  2. В смесь налить подсолнечное масло и слегка взбить венчиком. Всыпать обычный и ванильный сахар,добавить разрыхлитель для теста. Смесь нужно взбивать до тех пор, пока сахар не растворится.
  3. Добавить муку и перемешать до однородности. Тесто должно получиться желтоватым и густым.
  4. Достать формы для теста и наполнить их на 2/3 объема.
  5. Запекать 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

По желанию в готовых кексах сделать отверстия сверху и начинить маффины джемом, вареньем или даже домашней сгущенкой.

Теги:
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