Не понадобиться даже молоко: самый простой рецепт кексов, которые всегда получаются

Вы будете готовить их каждый день

Кексы так любят и дети, и взрослые. Это простое и вкусное лакомство можно приготовить за минуты. Они всегда получаются легкими и аппетитными.

Рецепт "УНИАН" поможет вам побаловать себя и близких вкусностями, при этом вы не устанете от подготовки и самого процесса приготовления. Все что нужно – это веселое настроение и необходимые ингредиенты.

Как приготовить кексы без сметаны и молока

Ингредиенты на 16 кексов:

яйца – 4 шт.;

сахар – 150 г;

сливочное масло – 120 г;

подсолнечное масло – 100 мл;

разрыхлитель – 10 г;

мука – 2 стакана (300 г);

ванильный сахар – 10 г;

джем или варенье – 200 г.

Способ приготовления:

Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно размягчилось. В глубочайшей миске смешать до однородности масло с яичками. В смесь налить подсолнечное масло и слегка взбить венчиком. Всыпать обычный и ванильный сахар,добавить разрыхлитель для теста. Смесь нужно взбивать до тех пор, пока сахар не растворится. Добавить муку и перемешать до однородности. Тесто должно получиться желтоватым и густым. Достать формы для теста и наполнить их на 2/3 объема. Запекать 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

По желанию в готовых кексах сделать отверстия сверху и начинить маффины джемом, вареньем или даже домашней сгущенкой.