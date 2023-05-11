Не знадобиться навіть молоко: найпростіший рецепт кексів, які завжди виходять

Ви будете готувати їх щодня

Кекси так люблять і діти, і дорослі. Ці прості і смачні ласощі можна приготувати за хвилини. Вони завжди виходять легкими та апетитними.

Рецепт "УНІАН" допоможе вам побалувати себе та близьких смаколиками, при цьому ви не втомитеся від підготовки та самого процесу приготування. Все що потрібно – це веселий настрій та необхідні інгредієнти.

Як приготувати кекси без сметани та молока

Інгредієнти на 16 кексів:

яйця – 4 шт.;

цукор – 150 г;

вершкове масло – 120 г;

соняшникова олія – 100 мл;

розпушувач – 10 г;

борошно — 2 склянки (300 г);

ванільний цукор – 10 г;

джем чи варення – 200 г.

Спосіб приготування:

Вершкове масло необхідно заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно розм’якшилося. У глибокій мисці змішати до однорідності олію з яєчками. У суміш налити олію і злегка збити вінчиком. Всипати звичайний і ванільний цукор, додати розпушувач для тіста. Суміш потрібно збивати доти, доки цукор не розчиниться. Додати борошно і перемішати до однорідності. Тісто має вийти жовтуватим і густим. Дістати форми для тіста та наповнити їх на 2/3 обсягу. Запікати 25 хвилин|в розігрітій до 180 градусів духовці.

За бажанням в готових кексах зробити отвори зверху і начинити мафіни джемом, варенням або навіть домашнім згущеним молоком.