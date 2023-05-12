На десерт сбегутся все соседи: необычный рецепт шикарного кекса

Необычный кекс вызовет сначала удивление, потом восхищение

Кекс — это простое и вкусное лакомство, которое можно приготовить за считанные минуты. Они всегда получается легким и аппетитным. Эти сладости всегда любят дети и взрослые.

Такую выпечку по "Бабусиним рецептам" может приготовить любой, ведь из самых простых ингредиентов получается необычный, нежный, ароматный и вкусный кекс к чаю! А благодаря необычному оформлению выпечка будет уместна даже на праздничном столе.

Как приготовить необычный кекс

Ингредиенты:

яблоко – 1 шт.;

средние яйца – 3 шт.;

соль – щепотка;

сахарный песок – 150 г;

подсолнечное масло – 125 мл;

молоко – 150 миллилитров;

ванилин, персиковый джем – по своему вкусу

мука – 280 г;

дрожжи – 15 г;

сахарный песок+корица – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В яйца добавляем сахарный песок, соль и взбиваем с помощью миксера. Добавляем растительное масло, ванилин и молоко. Просеиваем муку и смешиваем миксером. Добавляем разрыхлитель и смешиваем лопаткой. Переливаем массу в форму. Выкладываем персиковый джем и слегка перемешиваем деревянной шпажкой. Режем тонко яблоки, вставляем плотно сверху кекса. Посыпаем сахарным песком, смешанным с корицей и запекаем 40 минут при температуре 170 градусов.

А чтобы ваши кексы долго оставались свежими, добавьте туда один ингредиент. Вы сможете наслаждаться выпечкой несколько дней.