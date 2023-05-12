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На десерт сбегутся все соседи: необычный рецепт шикарного кекса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой кекс будете готовить чуть ли не каждый день
Такой кекс будете готовить чуть ли не каждый день. Фото babusyni-retsepty

Необычный кекс вызовет сначала удивление, потом восхищение

Кекс — это простое и вкусное лакомство, которое можно приготовить за считанные минуты. Они всегда получается легким и аппетитным. Эти сладости всегда любят дети и взрослые.

Такую выпечку по "Бабусиним рецептам" может приготовить любой, ведь из самых простых ингредиентов получается необычный, нежный, ароматный и вкусный кекс к чаю! А благодаря необычному оформлению выпечка будет уместна даже на праздничном столе.

Как приготовить необычный кекс

Ингредиенты:

  • яблоко – 1 шт.;
  • средние яйца – 3 шт.;
  • соль – щепотка;
  • сахарный песок – 150 г;
  • подсолнечное масло – 125 мл;
  • молоко – 150 миллилитров;
  • ванилин, персиковый джем – по своему вкусу
  • мука – 280 г;
  • дрожжи – 15 г;
  • сахарный песок+корица – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. В яйца добавляем сахарный песок, соль и взбиваем с помощью миксера.
  2. Добавляем растительное масло, ванилин и молоко.
  3. Просеиваем муку и смешиваем миксером. Добавляем разрыхлитель и смешиваем лопаткой. Переливаем массу в форму.
  4. Выкладываем персиковый джем и слегка перемешиваем деревянной шпажкой.
  5. Режем тонко яблоки, вставляем плотно сверху кекса.
  6. Посыпаем сахарным песком, смешанным с корицей и запекаем 40 минут при температуре 170 градусов.

А чтобы ваши кексы долго оставались свежими, добавьте туда один ингредиент. Вы сможете наслаждаться выпечкой несколько дней.

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#Рецепт #Кекс #Готовим дома