На десерт сбегутся все соседи: необычный рецепт шикарного кекса
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Необычный кекс вызовет сначала удивление, потом восхищение
Кекс — это простое и вкусное лакомство, которое можно приготовить за считанные минуты. Они всегда получается легким и аппетитным. Эти сладости всегда любят дети и взрослые.
Такую выпечку по "Бабусиним рецептам" может приготовить любой, ведь из самых простых ингредиентов получается необычный, нежный, ароматный и вкусный кекс к чаю! А благодаря необычному оформлению выпечка будет уместна даже на праздничном столе.
Как приготовить необычный кекс
Ингредиенты:
- яблоко – 1 шт.;
- средние яйца – 3 шт.;
- соль – щепотка;
- сахарный песок – 150 г;
- подсолнечное масло – 125 мл;
- молоко – 150 миллилитров;
- ванилин, персиковый джем – по своему вкусу
- мука – 280 г;
- дрожжи – 15 г;
- сахарный песок+корица – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В яйца добавляем сахарный песок, соль и взбиваем с помощью миксера.
- Добавляем растительное масло, ванилин и молоко.
- Просеиваем муку и смешиваем миксером. Добавляем разрыхлитель и смешиваем лопаткой. Переливаем массу в форму.
- Выкладываем персиковый джем и слегка перемешиваем деревянной шпажкой.
- Режем тонко яблоки, вставляем плотно сверху кекса.
- Посыпаем сахарным песком, смешанным с корицей и запекаем 40 минут при температуре 170 градусов.
А чтобы ваши кексы долго оставались свежими, добавьте туда один ингредиент. Вы сможете наслаждаться выпечкой несколько дней.