На десерт збіжаться усі сусіди: незвичайний рецепт шикарного кексу

Незвичайний кекс викликає спочатку подив, потім захоплення

Кекси — це прості та смачні ласощі, які можна приготувати за лічені хвилини. Вони завжди виходять легким та апетитним. Ці солодощі завжди люблять діти та дорослі.

Таку випічку по "Бабусиним рецептам" може приготувати будь-хто, адже з найпростіших інгредієнтів виходить незвичайний, ніжний, ароматний та смачний кекс до чаю! А завдяки незвичайному оформленню випічка буде доречною навіть на святковому столі.

Як приготувати незвичайний кекс

Інгредієнти:

яблуко – 1 шт.;

середні яйця – 3 шт.;

сіль — щіпка;

цукровий пісок – 150 г;

соняшникова олія – 125 мл;

молоко – 150 мілілітрів;

ванілін, персиковий джем – на свій смак;

борошно — 280 г;

дріжджі – 15 г;

цукровий пісок+кориця – на свій смак.

Спосіб приготування:

У яйця додаємо цукровий пісок, сіль та збиваємо за допомогою міксера. Додаємо рослинну олію, ванілін та молоко. Просіюємо борошно і змішуємо міксером. Додаємо розпушувач та змішуємо лопаткою. Переливаємо масу у форму. Викладаємо персиковий джем і злегка перемішуємо дерев’яною шпажкою. Ріжемо тонко яблука, щільно вставляємо зверху кексу. Посипаємо цукровим піском, змішаним із корицею та запікаємо 40 хвилин при температурі 170 градусів.

А щоб ваші кекси довго залишалися свіжими, додайте туди один інгредієнт. Ви зможете насолоджуватись випічкою кілька днів.