Суп невесты: рецепт вкусного супа по-турецки, обещающий семейное счастье
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Простой суп с насыщенным вкусом
Сегодня мы приготовим турецкое традиционное блюдо Эзо чорбаси или суп невесты.Его появление связывают с историей несчастной девушки Эзо, которую дважды выдали замуж за нелюбимую. Девушка скучала по дому и потому придумала этот суп. С тех пор в канун свадьбы готовят этот суп, чтобы счастливой в браке.
У каждого супа есть свои правила. Это блюдо лучше готовить на один раз. В противном случае булгур и чечевица разбухнут, и он превратится в кашу. Поэтому берём рецепт от Рixelinform, необходимые продукты и начинаем готовить.
Как приготовить Эзо чорбаси или суп невесты
Ингредиенты:
- репчатый лук – 3 штуки;
- лимон – 1 штука;
- сливочное масло – 100 г;
- томатная паста – 3 ст. ложки;
- молотый кайенский перец – ¼ ч. ложки;
- молотая сладкая паприка – 1 ч. ложка;
- красная чечевица – 200 г;
- булгур – 150 г;
- овощной бульон или вода – 2½ л;
- сушеная мята – 1 ч. ложка;
- соль, перец черный молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Лук нарежьте мелкими кусочками. Из лимона выжмите 2 столовые ложки сока.
- В кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости. Добавьте томатную пасту, кайенский перец и паприку. Помешивая, готовьте еще минутку.
- Засыпьте чечевицу с булгуром. Залейте горячим бульоном или водой и доведите до кипения. Варите 30 минут на маленьком огне.
- Добавить мяту, соль, черный перец и лимонный сок. Перемешайте, снимите с огня и оставьте под крышкой на 10–15 минут.
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