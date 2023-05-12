Суп невесты: рецепт вкусного супа по-турецки, обещающий семейное счастье

Простой суп с насыщенным вкусом

Сегодня мы приготовим турецкое традиционное блюдо Эзо чорбаси или суп невесты.Его появление связывают с историей несчастной девушки Эзо, которую дважды выдали замуж за нелюбимую. Девушка скучала по дому и потому придумала этот суп. С тех пор в канун свадьбы готовят этот суп, чтобы счастливой в браке.

У каждого супа есть свои правила. Это блюдо лучше готовить на один раз. В противном случае булгур и чечевица разбухнут, и он превратится в кашу. Поэтому берём рецепт от Рixelinform, необходимые продукты и начинаем готовить.

Как приготовить Эзо чорбаси или суп невесты

Ингредиенты:

репчатый лук – 3 штуки;

лимон – 1 штука;

сливочное масло – 100 г;

томатная паста – 3 ст. ложки;

молотый кайенский перец – ¼ ч. ложки;

молотая сладкая паприка – 1 ч. ложка;

красная чечевица – 200 г;

булгур – 150 г;

овощной бульон или вода – 2½ л;

сушеная мята – 1 ч. ложка;

соль, перец черный молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Лук нарежьте мелкими кусочками. Из лимона выжмите 2 столовые ложки сока. В кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости. Добавьте томатную пасту, кайенский перец и паприку. Помешивая, готовьте еще минутку. Засыпьте чечевицу с булгуром. Залейте горячим бульоном или водой и доведите до кипения. Варите 30 минут на маленьком огне. Добавить мяту, соль, черный перец и лимонный сок. Перемешайте, снимите с огня и оставьте под крышкой на 10–15 минут.

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