Суп нареченої: рецепт смачного супу по-турецьки, який обіцяє сімейне щастя

Простий суп із насиченим смаком

Сьогодні ми приготуємо турецьку традиційну страву Езо чорбаси або суп нареченої. Його появу пов’язують з історією нещасної дівчини Езо, яку двічі видали заміж за нелюбу. Дівчина сумувала за домом і тому придумала цей суп. З того часу напередодні весілля готують цей суп, щоб щасливою у шлюбі.

Кожен суп має свої правила. Цю страву краще готувати на один раз. В іншому випадку булгур і сочевиця розбухнуть, і він перетвориться на кашу. Тому беремо рецепт від Рixelinform, необхідні продукти і починаємо готувати.

Як приготувати Езо чорбаси або суп нареченої

Інгредієнти:

цибуля – 3 штуки;

лимон – 1 штука;

вершкове масло – 100 г;

томатна паста – 3 ст. ложки;

мелений кайєнський перець — 1/4 ч. ложки;

мелена солодка паприка – 1 ч. ложка;

червона сочевиця – 200 г;

булгур — 150 г;

овочевий бульйон чи вода – 2½ л;

сушена м’ята – 1 ч. ложка;

сіль, перець чорний мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Цибулю наріжте дрібними шматочками. З лимона вичавіть 2 столові ложки соку. У каструлі розігрійте олію на середньому вогні. Обсмажте цибулю до м’якості. Додати томатну пасту, кайенський перець і паприку. Помішуючи, готуйте ще хвилину. Засипте сочевицю із булгуром. Залийте гарячим бульйоном або водою та доведіть до кипіння. Варіть 30 хвилин на маленькому вогні. Додати м’яту, сіль, чорний перець та лимонний сік. Перемішайте, зніміть із вогню та залиште під кришкою на 10–15 хвилин.

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