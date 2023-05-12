Суп нареченої: рецепт смачного супу по-турецьки, який обіцяє сімейне щастя
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Простий суп із насиченим смаком
Сьогодні ми приготуємо турецьку традиційну страву Езо чорбаси або суп нареченої. Його появу пов’язують з історією нещасної дівчини Езо, яку двічі видали заміж за нелюбу. Дівчина сумувала за домом і тому придумала цей суп. З того часу напередодні весілля готують цей суп, щоб щасливою у шлюбі.
Кожен суп має свої правила. Цю страву краще готувати на один раз. В іншому випадку булгур і сочевиця розбухнуть, і він перетвориться на кашу. Тому беремо рецепт від Рixelinform, необхідні продукти і починаємо готувати.
Як приготувати Езо чорбаси або суп нареченої
Інгредієнти:
- цибуля – 3 штуки;
- лимон – 1 штука;
- вершкове масло – 100 г;
- томатна паста – 3 ст. ложки;
- мелений кайєнський перець — 1/4 ч. ложки;
- мелена солодка паприка – 1 ч. ложка;
- червона сочевиця – 200 г;
- булгур — 150 г;
- овочевий бульйон чи вода – 2½ л;
- сушена м’ята – 1 ч. ложка;
- сіль, перець чорний мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Цибулю наріжте дрібними шматочками. З лимона вичавіть 2 столові ложки соку.
- У каструлі розігрійте олію на середньому вогні. Обсмажте цибулю до м’якості. Додати томатну пасту, кайенський перець і паприку. Помішуючи, готуйте ще хвилину.
- Засипте сочевицю із булгуром. Залийте гарячим бульйоном або водою та доведіть до кипіння. Варіть 30 хвилин на маленькому вогні.
- Додати м’яту, сіль, чорний перець та лимонний сік. Перемішайте, зніміть із вогню та залиште під кришкою на 10–15 хвилин.
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