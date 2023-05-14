Бюджетный шедевр: как приготовить вкусную творожную запеканку по семейному рецепту

Станет любимым блюдом даже у детей

Невозможно представить человека, который может отказаться от кусочка творожной запеканки. Это божественное блюдо, которое от своей нежности просто тает во рту. Ешь ешь, словно легкое облако. К тому же это полезный и аппетитный завтрак и хороший перекус, который можно взять с собой в дорогу или на работу.

Сегодня предлагаем приготовить запеканку по "Бабусиним рецептам". Нежная и вкусная, она всегда пригодится в качестве перекуса или основного блюда.

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

творог – 800 г;

сахарная пудра – 1 ст. л.;

желтки – 4 шт.;

изюм – 60 г;

манная крупа – 3 ст. л.;

соль – ½ ч. л.;

белки – 4 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

сметана – 2 ст. л

Способ приготовления:

В творог добавляем 3 желтка, сметану и соль, взбиваем с помощью блендера до однородности. В творожный крем высыпаем манную крупу, перемешиваем и оставляем немного набухнуть. В это время нужно смешиваем белки с сахаром, взбиваем до стойких пиков. Добавляем в сыр промытые изюм, затем – белковую массу. Можно добавить щепотку ванилина для вкуса. Перемешиваем творожную массу так, чтобы сохранить белковую консистенцию в смеси, иначе запеканка не будет пышной. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, посыпаем манной крупой. Выкладываем запеканку в форму, смазываем поверхность желтком и выпекаем при 180 градусах примерно 30-35 минут.

Пока запеканка готовится, можно сварить любимый кофе. А когда вынете выпечку из духовки, можно посыпать ее сахарной пудрой.