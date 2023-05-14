Бюджетный шедевр: как приготовить вкусную творожную запеканку по семейному рецепту
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Станет любимым блюдом даже у детей
Невозможно представить человека, который может отказаться от кусочка творожной запеканки. Это божественное блюдо, которое от своей нежности просто тает во рту. Ешь ешь, словно легкое облако. К тому же это полезный и аппетитный завтрак и хороший перекус, который можно взять с собой в дорогу или на работу.
Сегодня предлагаем приготовить запеканку по "Бабусиним рецептам". Нежная и вкусная, она всегда пригодится в качестве перекуса или основного блюда.
Как приготовить творожную запеканку
Ингредиенты:
- творог – 800 г;
- сахарная пудра – 1 ст. л.;
- желтки – 4 шт.;
- изюм – 60 г;
- манная крупа – 3 ст. л.;
- соль – ½ ч. л.;
- белки – 4 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- сметана – 2 ст. л
Способ приготовления:
- В творог добавляем 3 желтка, сметану и соль, взбиваем с помощью блендера до однородности. В творожный крем высыпаем манную крупу, перемешиваем и оставляем немного набухнуть.
- В это время нужно смешиваем белки с сахаром, взбиваем до стойких пиков. Добавляем в сыр промытые изюм, затем – белковую массу. Можно добавить щепотку ванилина для вкуса.
- Перемешиваем творожную массу так, чтобы сохранить белковую консистенцию в смеси, иначе запеканка не будет пышной.
- Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, посыпаем манной крупой.
- Выкладываем запеканку в форму, смазываем поверхность желтком и выпекаем при 180 градусах примерно 30-35 минут.
Пока запеканка готовится, можно сварить любимый кофе. А когда вынете выпечку из духовки, можно посыпать ее сахарной пудрой.