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Бюджетный шедевр: как приготовить вкусную творожную запеканку по семейному рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Творожная запеканка придется всем по душе
Творожная запеканка придется всем по душе. Фото babusyni-retsepty

Станет любимым блюдом даже у детей

Невозможно представить человека, который может отказаться от кусочка творожной запеканки. Это божественное блюдо, которое от своей нежности просто тает во рту. Ешь ешь, словно легкое облако. К тому же это полезный и аппетитный завтрак и хороший перекус, который можно взять с собой в дорогу или на работу.

Сегодня предлагаем приготовить запеканку по "Бабусиним рецептам". Нежная и вкусная, она всегда пригодится в качестве перекуса или основного блюда.

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

  • творог – 800 г;
  • сахарная пудра – 1 ст. л.;
  • желтки – 4 шт.;
  • изюм – 60 г;
  • манная крупа – 3 ст. л.;
  • соль – ½ ч. л.;
  • белки – 4 шт.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • сметана – 2 ст. л

Способ приготовления:

  1. В творог добавляем 3 желтка, сметану и соль, взбиваем с помощью блендера до однородности. В творожный крем высыпаем манную крупу, перемешиваем и оставляем немного набухнуть.
  2. В это время нужно смешиваем белки с сахаром, взбиваем до стойких пиков. Добавляем в сыр промытые изюм, затем – белковую массу. Можно добавить щепотку ванилина для вкуса.
  3. Перемешиваем творожную массу так, чтобы сохранить белковую консистенцию в смеси, иначе запеканка не будет пышной.
  4. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, посыпаем манной крупой.
  5. Выкладываем запеканку в форму, смазываем поверхность желтком и выпекаем при 180 градусах примерно 30-35 минут.

Пока запеканка готовится, можно сварить любимый кофе. А когда вынете выпечку из духовки, можно посыпать ее сахарной пудрой.

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