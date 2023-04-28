Зачем в кофе добавлять перец чили: рецепт идеального напитка для завтрака

Такой напиток придаст вам много энергии

Кофе ценят за тонкий аромат и приятный насыщенный вкус. Также этот напиток оказывает бодрящее действие на организм. Поэтому многие не представляют своего утра без чашечки ароматного напитка. Когда мы готовим дома, то стоит потратить несколько минут для того, чтобы приготовить чашечку кофе — крепкого, вкусного и ароматного напитка.

Кофеманы редко меняют свои вкусы и обычно употребляют один и тот же вид напитка. Однако иногда латте или капучино не всегда хватает для того, чтобы взбодриться и эффективно начать новый день. В таком случае пригодится кофе с острым перцем по рецепту "Мета".

Как приготовить кофе с перцем

Ингредиенты:

2 чайные ложки кофе;

четверть стручка перца чили;

пол чайной ложки корицы;

100 мл воды.

Способ приготовления:

Если у вас свежий острый перец, целый стручок поместите в воду, если сушеный — измельчите его. В турку положите кофе, перец и корицу. Залейте все ингредиенты холодной водой. Начинайте готовить кофе на очень слабом огне, пока он не начнет кипеть. Когда вы увидите, что напиток начал подниматься, снимайте его с огня и переливайте кофе в чашку.

Кофейную гущу можно не выбрасывать — с ее помощью можно очистить сковородку. Немного времени — и ваша посуда чистая.