Бюджетний шедевр: як приготувати смачну сирну запіканку за сімейним рецептом
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Чи стане улюбленою стравою навіть у дітей
Неможливо уявити людину, яка може відмовитися від шматочка сирної запіканки. Це божественне блюдо, яке від своєї ніжності просто тане в роті. Їси, їси — і наче легка хмара. До того ж це корисний і апетитний сніданок і хороший перекус, який можна взяти з собою в дорогу або на роботу.
Сьогодні пропонуємо приготувати запіканку за "Бабусиними рецептами". Ніжна і смачна, вона завжди стане у пригоді як перекус або в якості основної страви.
Як приготувати запіканку
Інгредієнти:
- сир – 800 г;
- цукрова пудра – 1 ст. л.;
- жовтки – 4 шт.;
- родзинки – 60 г;
- манна крупа — 3 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- білки – 4 шт.;
- цукор – 3 ст. л.;
- сметана – 2 ст. л
Спосіб приготування:
- У сир додаємо 3 жовтки, сметану та сіль, збиваємо за допомогою блендера до однорідності. У сирний крем висипаємо манну крупу, перемішуємо і залишаємо трохи набрякнути.
- У цей час потрібно змішати білки з цукром, збивати до стійких піків. Додаємо в сир промиті родзинки, потім – білкову масу. Можна додати щіпку ваніліну для смаку.
- Перемішуємо сирну масу так, щоб зберегти білкову консистенцію у суміші, інакше запіканка не буде пишною.
- Змащуємо форму для випікання вершковим маслом, посипаємо манною крупою.
- Викладаємо запіканку у форму, змащуємо поверхню жовтком і випікаємо при 180 градусах приблизно 30-35 хвилин.
Поки запіканка готується, можна зварити улюблену каву. А коли виймете випічку із духовки, можна посипати її цукровою пудрою.