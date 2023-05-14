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Бюджетний шедевр: як приготувати смачну сирну запіканку за сімейним рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сирна запіканка припаде всім до душі
Сирна запіканка припаде всім до душі. Фото babusyni-retsepty

Чи стане улюбленою стравою навіть у дітей

Неможливо уявити людину, яка може відмовитися від шматочка сирної запіканки. Це божественне блюдо, яке від своєї ніжності просто тане в роті. Їси, їси — і наче легка хмара. До того ж це корисний і апетитний сніданок і хороший перекус, який можна взяти з собою в дорогу або на роботу.

Сьогодні пропонуємо приготувати запіканку за "Бабусиними рецептами". Ніжна і смачна, вона завжди стане у пригоді як перекус або в якості основної страви.

Як приготувати запіканку

Інгредієнти:

  • сир – 800 г;
  • цукрова пудра – 1 ст. л.;
  • жовтки – 4 шт.;
  • родзинки – 60 г;
  • манна крупа — 3 ст. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • білки – 4 шт.;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • сметана – 2 ст. л

Спосіб приготування:

  1. У сир додаємо 3 жовтки, сметану та сіль, збиваємо за допомогою блендера до однорідності. У сирний крем висипаємо манну крупу, перемішуємо і залишаємо трохи набрякнути.
  2. У цей час потрібно змішати білки з цукром, збивати до стійких піків. Додаємо в сир промиті родзинки, потім – білкову масу. Можна додати щіпку ваніліну для смаку.
  3. Перемішуємо сирну масу так, щоб зберегти білкову консистенцію у суміші, інакше запіканка не буде пишною.
  4. Змащуємо форму для випікання вершковим маслом, посипаємо манною крупою.
  5. Викладаємо запіканку у форму, змащуємо поверхню жовтком і випікаємо при 180 градусах приблизно 30-35 хвилин.

Поки запіканка готується, можна зварити улюблену каву. А коли виймете випічку із духовки, можна посипати її цукровою пудрою.

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