Бюджетний шедевр: як приготувати смачну сирну запіканку за сімейним рецептом

Чи стане улюбленою стравою навіть у дітей

Неможливо уявити людину, яка може відмовитися від шматочка сирної запіканки. Це божественне блюдо, яке від своєї ніжності просто тане в роті. Їси, їси — і наче легка хмара. До того ж це корисний і апетитний сніданок і хороший перекус, який можна взяти з собою в дорогу або на роботу.

Сьогодні пропонуємо приготувати запіканку за "Бабусиними рецептами". Ніжна і смачна, вона завжди стане у пригоді як перекус або в якості основної страви.

Як приготувати запіканку

Інгредієнти:

сир – 800 г;

цукрова пудра – 1 ст. л.;

жовтки – 4 шт.;

родзинки – 60 г;

манна крупа — 3 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.;

білки – 4 шт.;

цукор – 3 ст. л.;

сметана – 2 ст. л

Спосіб приготування:

У сир додаємо 3 жовтки, сметану та сіль, збиваємо за допомогою блендера до однорідності. У сирний крем висипаємо манну крупу, перемішуємо і залишаємо трохи набрякнути. У цей час потрібно змішати білки з цукром, збивати до стійких піків. Додаємо в сир промиті родзинки, потім – білкову масу. Можна додати щіпку ваніліну для смаку. Перемішуємо сирну масу так, щоб зберегти білкову консистенцію у суміші, інакше запіканка не буде пишною. Змащуємо форму для випікання вершковим маслом, посипаємо манною крупою. Викладаємо запіканку у форму, змащуємо поверхню жовтком і випікаємо при 180 градусах приблизно 30-35 хвилин.

Поки запіканка готується, можна зварити улюблену каву. А коли виймете випічку із духовки, можна посипати її цукровою пудрою.