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Рецепт, который спас многих в голодные 90-е: как приготовить котлеты без мяса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Котлеты из риса и картофеля выручат всегда
Котлеты из риса и картофеля выручат всегда. Фото bestrecept.com.ua

Сытное блюдо готовить просто

В период 90-х еще заметно ощущался дефицит продуктов, поэтому приходилось готовить еду из доступных ингредиентов. Одним из самых популярных блюд были котлеты из риса и картофеля. Такой рецепт действительно спасал, когда под рукой не было ничего, кроме этих продуктов.

Рецептом такого вкусного, сытного и простого блюда делится Ukr.Media. Блюдо выручит, если у вас в холодильнике остался вчерашний недоеденный рис или картофельное пюре. Котлетки получаются невероятно вкусными и ароматными. Это скорая помощь хозяйки в случае неожиданных гостей. От такого блюда не откажутся даже вегетарианцы или же предпочитающие раздельное питание. Попробуйте – и вы будете готовить блюдо постоянно.

Как приготовить котлеты из риса и картофеля

Ингредиенты:

  • 1 стакан риса;
  • 2 средние картофелины;
  • 1 лук;
  • 1 морковь;
  • 1 яйцо;
  • соль и специи по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите стакан риса до готовности.
  2. Отварите 2 картофеля. Разомните в пюре.
  3. Обжарьте лук и морковь на небольшом количестве растительного масла.
  4. Смешайте рис, пюре, овощи, яйцо, специи и соль, перемешайте все.
  5. Слепите котлетки, обжарьте на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.

Подавайте с любимым соусом, даже с простой сметаной и зеленью. Такие котлетки подчинят любое сердце.

Теги:
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