Рецепт, который спас многих в голодные 90-е: как приготовить котлеты без мяса
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Сытное блюдо готовить просто
В период 90-х еще заметно ощущался дефицит продуктов, поэтому приходилось готовить еду из доступных ингредиентов. Одним из самых популярных блюд были котлеты из риса и картофеля. Такой рецепт действительно спасал, когда под рукой не было ничего, кроме этих продуктов.
Рецептом такого вкусного, сытного и простого блюда делится Ukr.Media. Блюдо выручит, если у вас в холодильнике остался вчерашний недоеденный рис или картофельное пюре. Котлетки получаются невероятно вкусными и ароматными. Это скорая помощь хозяйки в случае неожиданных гостей. От такого блюда не откажутся даже вегетарианцы или же предпочитающие раздельное питание. Попробуйте – и вы будете готовить блюдо постоянно.
Как приготовить котлеты из риса и картофеля
Ингредиенты:
- 1 стакан риса;
- 2 средние картофелины;
- 1 лук;
- 1 морковь;
- 1 яйцо;
- соль и специи по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите стакан риса до готовности.
- Отварите 2 картофеля. Разомните в пюре.
- Обжарьте лук и морковь на небольшом количестве растительного масла.
- Смешайте рис, пюре, овощи, яйцо, специи и соль, перемешайте все.
- Слепите котлетки, обжарьте на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.
Подавайте с любимым соусом, даже с простой сметаной и зеленью. Такие котлетки подчинят любое сердце.