Рецепт, который спас многих в голодные 90-е: как приготовить котлеты без мяса

Сытное блюдо готовить просто

В период 90-х еще заметно ощущался дефицит продуктов, поэтому приходилось готовить еду из доступных ингредиентов. Одним из самых популярных блюд были котлеты из риса и картофеля. Такой рецепт действительно спасал, когда под рукой не было ничего, кроме этих продуктов.

Рецептом такого вкусного, сытного и простого блюда делится Ukr.Media. Блюдо выручит, если у вас в холодильнике остался вчерашний недоеденный рис или картофельное пюре. Котлетки получаются невероятно вкусными и ароматными. Это скорая помощь хозяйки в случае неожиданных гостей. От такого блюда не откажутся даже вегетарианцы или же предпочитающие раздельное питание. Попробуйте – и вы будете готовить блюдо постоянно.

Как приготовить котлеты из риса и картофеля

Ингредиенты:

1 стакан риса;

2 средние картофелины;

1 лук;

1 морковь;

1 яйцо;

соль и специи по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отварите стакан риса до готовности. Отварите 2 картофеля. Разомните в пюре. Обжарьте лук и морковь на небольшом количестве растительного масла. Смешайте рис, пюре, овощи, яйцо, специи и соль, перемешайте все. Слепите котлетки, обжарьте на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.

Подавайте с любимым соусом, даже с простой сметаной и зеленью. Такие котлетки подчинят любое сердце.