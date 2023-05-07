Один ингредиент превратит котлеты на кулинарный шедевр: хитрость хозяек, проверенная годами

С этим секретом ваше блюдо будет еще вкуснее!

Ароматные котлеты – любимая еда многих. У каждой хозяйки есть свои секреты, чтобы это блюдо было еще более нежным и сочным.

Однако есть один прием, которым пользуются долгое время опытные хозяйки. Вместе с Ukr.Media расскажем, как обычную котлету превратить в совершенство.

Что добавить в фарш, чтобы котлеты получились вкуснее

Этот ингредиент — это обычная пищевая сода. Именно она способна сделать мясо мягким, сочным и устранить посторонние "ароматы".

Но здесь существует важный нюанс – соду можно использовать только во время жарки. Если вы хотите отваривать или тушить мясное блюдо, добавлять ее не следует.

Котлеты из курицы или индейки сами по себе нежны и мягки, поэтому соду нет смысла применять. Ее следует добавлять в блюдо, если готовите из свинины, говядины или мясного ассорти. Эти виды мяса более жесткие, поэтому сода исправит ситуацию. Также она удаляет характерный запах телятины, который многим не нравится.

Когда следует добавлять соду в блюдо

Это необходимо сделать в тот момент, когда вы солите и добавляете любимые специи. На полкило мяса требуется половина чайной ложки соды. Фарш нужно хорошо перемешать и оставить его на полчаса.

Под влиянием высокой температуры сода вступает в реакцию. Она смягчает волокна мяса и избавляет блюдо от неприятных запахов. Котлеты, мясные начинки, запеканки из фарша получаются просто удивительными.

Ваши любимые ароматные котлеты можно заморозить для дальнейшего использования. "Телеграф" ранее рассказывал, как это лучше сделать.