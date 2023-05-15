Рецепт, який врятував багатьох у голодні 90-ті: як приготувати котлети без м’яса
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Ситну страву готувати просто
У період 90-х ще помітно відчувався дефіцит продуктів, тому доводилося готувати їжу з доступних інгредієнтів. Однією з найпопулярніших страв були котлети з рису та картоплі. Такий рецепт справді рятував, коли під рукою не було нічого, окрім цих продуктів.
Рецептом такої смачної, ситної та простої страви ділиться Ukr.Media. Страва виручить, якщо у вас у холодильнику залишився вчорашній недоїдений рис або картопляне пюре. Котлетки виходять неймовірно смачними та ароматними. Це швидка допомога господині у разі несподіваних гостей. Від такої страви не відмовляться навіть вегетаріанці або прихильники роздільного харчування. Спробуйте – і ви готуватимете страву постійно.
Як приготувати котлети з рису та картоплі
Інгредієнти:
- 1 склянка рису;
- 2 середні картоплини;
- 1 цибуля;
- 1 морква;
- 1 яйце;
- сіль та спеції на свій смак.
Спосіб приготування:
- Відваріть склянку рису до готовності.
- Відваріть 2 картоплі. Розімніть у пюре.
- Обсмажте цибулю та моркву на невеликій кількості рослинної олії.
- Змішайте рис, пюре, овочі, яйце, спеції та сіль, перемішайте все.
- Зліпите котлетки, обсмажте на олії з обох боків до рум’яної скоринки.
Подавайте з улюбленим соусом, навіть із простою сметаною та зеленню. Такі котлетки підкорять будь-яке серце.