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Рецепт, який врятував багатьох у голодні 90-ті: як приготувати котлети без м’яса

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Котлети з рису та картоплі виручать завжди
Котлети з рису та картоплі виручать завжди. Фото bestrecept.com.ua

Ситну страву готувати просто

У період 90-х ще помітно відчувався дефіцит продуктів, тому доводилося готувати їжу з доступних інгредієнтів. Однією з найпопулярніших страв були котлети з рису та картоплі. Такий рецепт справді рятував, коли під рукою не було нічого, окрім цих продуктів.

Рецептом такої смачної, ситної та простої страви ділиться Ukr.Media. Страва виручить, якщо у вас у холодильнику залишився вчорашній недоїдений рис або картопляне пюре. Котлетки виходять неймовірно смачними та ароматними. Це швидка допомога господині у разі несподіваних гостей. Від такої страви не відмовляться навіть вегетаріанці або прихильники роздільного харчування. Спробуйте – і ви готуватимете страву постійно.

Як приготувати котлети з рису та картоплі

Інгредієнти:

  • 1 склянка рису;
  • 2 середні картоплини;
  • 1 цибуля;
  • 1 морква;
  • 1 яйце;
  • сіль та спеції на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть склянку рису до готовності.
  2. Відваріть 2 картоплі. Розімніть у пюре.
  3. Обсмажте цибулю та моркву на невеликій кількості рослинної олії.
  4. Змішайте рис, пюре, овочі, яйце, спеції та сіль, перемішайте все.
  5. Зліпите котлетки, обсмажте на олії з обох боків до рум’яної скоринки.

Подавайте з улюбленим соусом, навіть із простою сметаною та зеленню. Такі котлетки підкорять будь-яке серце.

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