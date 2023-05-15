Рецепт, який врятував багатьох у голодні 90-ті: як приготувати котлети без м’яса

Ситну страву готувати просто

У період 90-х ще помітно відчувався дефіцит продуктів, тому доводилося готувати їжу з доступних інгредієнтів. Однією з найпопулярніших страв були котлети з рису та картоплі. Такий рецепт справді рятував, коли під рукою не було нічого, окрім цих продуктів.

Рецептом такої смачної, ситної та простої страви ділиться Ukr.Media. Страва виручить, якщо у вас у холодильнику залишився вчорашній недоїдений рис або картопляне пюре. Котлетки виходять неймовірно смачними та ароматними. Це швидка допомога господині у разі несподіваних гостей. Від такої страви не відмовляться навіть вегетаріанці або прихильники роздільного харчування. Спробуйте – і ви готуватимете страву постійно.

Як приготувати котлети з рису та картоплі

Інгредієнти:

1 склянка рису;

2 середні картоплини;

1 цибуля;

1 морква;

1 яйце;

сіль та спеції на свій смак.

Спосіб приготування:

Відваріть склянку рису до готовності. Відваріть 2 картоплі. Розімніть у пюре. Обсмажте цибулю та моркву на невеликій кількості рослинної олії. Змішайте рис, пюре, овочі, яйце, спеції та сіль, перемішайте все. Зліпите котлетки, обсмажте на олії з обох боків до рум’яної скоринки.

Подавайте з улюбленим соусом, навіть із простою сметаною та зеленню. Такі котлетки підкорять будь-яке серце.