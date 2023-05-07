Один інгредієнт перетворить котлети на кулінарний шедевр: хитрість господарок, перевірена роками

З цим секретом ваша страва буде ще смачнішою!

Ароматні котлети — улюблена їжа багатьох. Кожна господиня має свої секрети, щоб ця страва була ще більш ніжною і соковитою.

Однак є один прийом, яким довгий час користуються досвідчені господині. Разом з Ukr.Media розповімо, як звичайну котлету перетворити на досконалість.

Що додати у фарш, щоб котлети вийшли смачніше

Цей інгредієнт – це звичайна харчова сода. Саме вона здатна зробити м’ясо м’яким, соковитим та усунути сторонні "аромати".

Але тут існує важливий нюанс – соду можна використовувати лише під час смаження. Якщо ви бажаєте відварювати або тушкувати м’ясну страву, додавати її не слід.

Котлети з курки або індички самі по собі ніжні та м’які, тому соду немає сенсу застосовувати. Її слід додавати у страву, якщо готуєте зі свинини, яловичини чи м’ясного асорті. Ці види м’яса жорсткіші, тому сода виправить ситуацію. Також вона видаляє характерний запах телятини, який багатьом не подобається.

Коли слід додавати соду до страви

Це необхідно зробити в той момент, коли ви солите та додаєте улюблені спеції. На півкіло м’яса потрібно половина чайної ложки соди. Фарш потрібно добре перемішати та залишити на півгодини.

Під впливом високої температури сода входить у реакцію. Вона пом’якшує волокна м’яса і рятує страву від неприємних запахів. Котлети, м’ясні начинки, запіканки з фаршу виходять дивовижними.

Ваші улюблені ароматні котлети можна заморозити для подальшого використання. "Телеграф" раніше розповідав, як це краще зробити.