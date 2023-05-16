Даже сковородку мыть не придется: хитрый трюк поможет приготовить нежнейший омлет

Очень нежный и полезный завтрак

Пышные омлеты с начинками – это, несомненно, хороший завтрак. Но они все равно жарятся на растительном масле. Есть один способ, с которым омлет будет гораздо более полезным и нежным.

Нам понадобится обычный полиэтиленовый пакет. Как его использовать, рассказали на Ukr.Media.

Ингредиенты:

3 яйца

2/3 стакана молока

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Прежде всего, ставим на огонь кастрюлю с водой. Пока она закипает, готовим омлетную массу. Взбиваем миксером яйца с солью в пену, добавляем молоко и снова взбиваем. Выливаем будущий омлет в пакет. Завязываем и кладем его в еще один аналогичный пакет. Еще раз завязываем и опускаем в кипящую воду ровно на 10 минут. Когда время истечет, достаем пакет с омлетом. Выворачиваем его из мешочка прямо на тарелку. Он не должен прилипнуть.

Вареный омлет в пакете получается ничем не хуже своего жареного аналога. Мягкий и сочный, но при этом приготовленный без капли жира. Если хотите, можно добавить немного зелени или мелко нарезанной ветчины. Также обратите внимание на быстрые оладьи без муки – это идеальный завтрак, когда нужно накормить малышей.