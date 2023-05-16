Даже сковородку мыть не придется: хитрый трюк поможет приготовить нежнейший омлет
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Очень нежный и полезный завтрак
Пышные омлеты с начинками – это, несомненно, хороший завтрак. Но они все равно жарятся на растительном масле. Есть один способ, с которым омлет будет гораздо более полезным и нежным.
Нам понадобится обычный полиэтиленовый пакет. Как его использовать, рассказали на Ukr.Media.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 2/3 стакана молока
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Прежде всего, ставим на огонь кастрюлю с водой. Пока она закипает, готовим омлетную массу.
- Взбиваем миксером яйца с солью в пену, добавляем молоко и снова взбиваем. Выливаем будущий омлет в пакет. Завязываем и кладем его в еще один аналогичный пакет. Еще раз завязываем и опускаем в кипящую воду ровно на 10 минут.
- Когда время истечет, достаем пакет с омлетом. Выворачиваем его из мешочка прямо на тарелку. Он не должен прилипнуть.
Вареный омлет в пакете получается ничем не хуже своего жареного аналога. Мягкий и сочный, но при этом приготовленный без капли жира. Если хотите, можно добавить немного зелени или мелко нарезанной ветчины. Также обратите внимание на быстрые оладьи без муки – это идеальный завтрак, когда нужно накормить малышей.