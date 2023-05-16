Навіть сковорідку мити не доведеться: хитрий трюк допоможе приготувати найніжніший омлет

Дуже ніжний та корисний сніданок

Пишні омлети з начинками — це, без сумніву, гарний сніданок. Але вони все одно смажаться на олії. Є один спосіб, з яким омлет буде набагато кориснішим і ніжнішим.

Нам знадобиться звичайний поліетиленовий пакет. Як його використати, розповіли на Ukr.Media.

Інгредієнти:

3 яйця

2/3 склянки молока

сіль — за смаком

Спосіб приготування:

Перш за все ставимо на вогонь каструлю з водою. Поки вона закипає, готуємо омлетну масу. Збиваємо міксером яйця з сіллю до піни, додаємо молоко і знову збиваємо. Виливаємо майбутній омлет у пакет. Зав’язуємо, і кладемо його у ще один аналогічний пакет. Ще раз зав’язуємо і опускаємо в киплячу воду рівно на 10 хвилин. Коли час спливе, дістаємо пакет з омлетом. Вивертаємо його з мішечка просто на тарілку. Він не повинен прилипнути.

Варений омлет в пакеті виходить нічим не гіршим свого смаженого аналога. М'який і соковитий, але при цьому приготований без краплі жиру. Якщо бажаєте, можна додати зелені або дрібно нарізаної шинки. Також зверніть увагу на швидкі оладки без борошна — це ідеальний сніданок, коли треба нагодувати малечу.