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Навіть сковорідку мити не доведеться: хитрий трюк допоможе приготувати найніжніший омлет

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ніжний омлет в пакеті — максимально смачно і корисно
Ніжний омлет в пакеті — максимально смачно і корисно. Фото 24 канал

Дуже ніжний та корисний сніданок

Пишні омлети з начинками — це, без сумніву, гарний сніданок. Але вони все одно смажаться на олії. Є один спосіб, з яким омлет буде набагато кориснішим і ніжнішим.

Нам знадобиться звичайний поліетиленовий пакет. Як його використати, розповіли на Ukr.Media.

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 2/3 склянки молока
  • сіль — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Перш за все ставимо на вогонь каструлю з водою. Поки вона закипає, готуємо омлетну масу.
  2. Збиваємо міксером яйця з сіллю до піни, додаємо молоко і знову збиваємо. Виливаємо майбутній омлет у пакет. Зав’язуємо, і кладемо його у ще один аналогічний пакет. Ще раз зав’язуємо і опускаємо в киплячу воду рівно на 10 хвилин.
  3. Коли час спливе, дістаємо пакет з омлетом. Вивертаємо його з мішечка просто на тарілку. Він не повинен прилипнути.

Варений омлет в пакеті виходить нічим не гіршим свого смаженого аналога. М'який і соковитий, але при цьому приготований без краплі жиру. Якщо бажаєте, можна додати зелені або дрібно нарізаної шинки. Також зверніть увагу на швидкі оладки без борошна — це ідеальний сніданок, коли треба нагодувати малечу.

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#Рецепт #Омлет #Сніданок