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Помилки, які ви точно допускали: як не можна маринувати шашлик

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблений шашлик можна зробити ще краще
Улюблений шашлик можна зробити ще краще. Фото 24 канал

Ці правила допоможуть вам приготувати ідеальну страву.

Приготування шашлику — справа серйозна та відповідальна. Але якщо взятися за неї з розумом, то можна порадувати друзів та рідних соковитою та ароматною стравою, приготованою на мангалі.

Смак шашлику багато в чому залежить від складу та якості маринаду, в якому лежало м’ясо. Разом з Ukr.Media розповімо про найпопулярніші помилки, які часто допускаються під час маринування м’яса. Якщо виправити їх, шашлик стане набагато смачнішим, соковитішим і ніжнішим.

Часті помилки при маринуванні м’яса

Часто шашлик псують спеції, у яких дуже слабкий смак. Щоб підсилити смак спецій, обсмажте їх на сухій сковороді, потім подрібніть. Якщо ви додаєте в маринад часник і свіжі трави, обов’язково подрібніть або хоч би роздавіть їх, щоб вони дали сік. Молоті спеції краще не використовувати – вони мають слабкий смак.

Недостатня тривалість маринування. Хоча м’ясо досить швидко вбирає смак та аромат, не варто готувати його через п’ять хвилин після замочування у маринаді. М’ясо має полежати в маринаді хоча б півгодини, а ще краще – дві-три години чи взагалі цілу ніч. М’ясо краще нарізати невеликими шматками – так вони швидше замаринуються, добре вберуть смак та запах приправ.

Сіль у маринаді дуже важлива, але якщо він занадто солоний, готове м’ясо може вийти сухим і жорстким. Не кладіть у блюдо надто багато солі – вона витягує вологу з інгредієнтів. Ви завжди можете додати більше солі під час приготування страви або поставити її на обідній стіл.

Недостатня кількість маринаду. Він повинен повністю покривати м’ясо, тому маринад слід розраховувати, виходячи з кількості м’яса. Неважливо, яке саме м’ясо ви збираєтеся готувати, воно у будь-якому випадку має практично "купатися" у маринаді.

Сміливі кулінарні експерименти можуть призвести до несподіваних, але іноді не найкращих результатів. Якщо ви плануєте влаштувати шашличні вихідні в компанії сім’ї та друзів із задоволенням, використовуйте перевірені рецепти маринадів. За бажання додайте до загального столу всього кілька шматків м’яса за новим рецептом — навіть якщо такий шашлик ваш розчарує, у вас все одно залишиться смачне м’ясо.

"Телеграф" уже розповідав, які маринади можуть зіпсувати навіть найкраще м’ясо. З цієї причини від них краще відмовитись.

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#Помилки #Шашлик #Лайфхак