Ошибки, которые вы точно допускали: как нельзя мариновать шашлык

Эти правила помогут вам приготовить идеальное блюдо

Приготовление шашлыка — дело серьезное и ответственное. Но если взяться за нее с умом, то можно обрадовать друзей и родных сочным и ароматным блюдом, приготовленным на мангале.

Вкус шашлыка во многом зависит от состава и качества маринада, в котором лежало мясо. Вместе с Ukr.Media расскажем о самых популярных ошибках, которые часто допускаются во время маринования мяса. Если исправить их, шашлык станет намного вкуснее, сочнее и нежнее.

Частые ошибки при мариновании мяса

Часто шашлык портят специи, у которых слишком слабый вкус. Чтобы усилить вкус специй, слегка обжарьте их на сухой сковороде, затем измельчите. Если вы добавляете в маринад чеснок и свежие травы, обязательно размельчите или хотя бы раздавите их, чтобы они дали сок. Молотые специи лучше не использовать – они имеют слабый вкус.

Недостаточная продолжительность маринования. Хотя мясо достаточно быстро впитывает вкус и аромат, не стоит готовить его спустя пять минут после замачивания в маринаде. Мясо должно полежать в маринаде хотя бы полчаса, а еще лучше – два-три часа или вообще целую ночь. Мясо лучше нарезать небольшими кусками – так они скорее замаринуются, хорошо впитают вкус и запах приправ.

Соль в маринаде очень важна, но, если она слишком соленая, готовое мясо может получиться сухим и жестким. Не кладите в блюдо слишком много соли – она извлекает влагу из ингредиентов. Вы всегда можете добавить больше соли во время приготовления блюда или поставить его на обеденный стол.

Недостаточное количество маринада. Он должен полностью покрывать мясо, поэтому маринад следует рассчитывать исходя из количества мяса. Неважно, какое именно мясо вы собираетесь готовить, оно в любом случае должно практически "купаться" в маринаде.

Смелые кулинарные эксперименты могут привести к неожиданным, но иногда не к самым лучшим результатам. Если вы планируете устроить шашлычные выходные в компании семьи и друзей с удовольствием, используйте проверенные рецепты маринадов. При желании добавьте к общему столу всего несколько кусков мяса по новому рецепту – даже если такой шашлык ваш разочарует, у вас все равно останется вкусное мясо.

"Телеграф" уже рассказывал, какие маринады могут испортить даже самое лучшее мясо. По этой причине от них лучше отказаться.