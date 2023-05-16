Стакан кефира и яйцо: рецепт самых вкусных лепешек без дрожжей
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Готовим быстро и вкусно!
Коржики – это самое простое печенье, которое можно приготовить без риска испортить продукты. Как правило, на изготовление лепешек требуется совсем немного продуктов, а результат превосходит все ожидания.
На лепешки "Бабусиних рецептів" нужны только яйца и немного кефира. Попробуйте и вы удивительно вкусное блюдо и подавайте их в качестве закуски в любимые блюда или просто пробуйте под настроение.
Как приготовить лепешки
Ингредиенты:
- кефир комнатной температуры – 200 мл;
- яйцо – 1 штука;
- соль – 2 неполных ч. л.;
- сахарный песок – 1 ч. л.;
- подсолнечное масло – 50 мл.;
- мука – 350 г.;
- разрыхлитель – 5-6 г.
Способ приготовления:
- В глубокую миску вливаем кефир, растительное масло и яйцо. Добавляем соль, сахарный песок и перемешиваем хорошо в однородную массу.
- Через сито насыпаем муку, разрыхлитель, перемешиваем ложкой и замешиваем тесто руками. Накрываем крышкой и даем тесту отдохнуть 10 минут.
- Раскатываем тесто в жгут и разделяем на равные части. Из этих частей делаем колобки, раскатываем их в лепешки и делаем внутри надрезы.
- Выкладываем лепешки на раскаленную сковороду с маслом и жарим с двух сторон до золотистого цвета. Приятного аппетита!
А чтобы коржики не черствели, можно добавить туда один ингредиент. Так наслаждаться блюдом вы будете дольше.