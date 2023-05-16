Стакан кефира и яйцо: рецепт самых вкусных лепешек без дрожжей

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Коржики – это самое простое печенье, которое можно приготовить без риска испортить продукты. Как правило, на изготовление лепешек требуется совсем немного продуктов, а результат превосходит все ожидания.

На лепешки "Бабусиних рецептів" нужны только яйца и немного кефира. Попробуйте и вы удивительно вкусное блюдо и подавайте их в качестве закуски в любимые блюда или просто пробуйте под настроение.

Как приготовить лепешки

Ингредиенты:

кефир комнатной температуры – 200 мл;

яйцо – 1 штука;

соль – 2 неполных ч. л.;

сахарный песок – 1 ч. л.;

подсолнечное масло – 50 мл.;

мука – 350 г.;

разрыхлитель – 5-6 г.

Способ приготовления:

В глубокую миску вливаем кефир, растительное масло и яйцо. Добавляем соль, сахарный песок и перемешиваем хорошо в однородную массу. Через сито насыпаем муку, разрыхлитель, перемешиваем ложкой и замешиваем тесто руками. Накрываем крышкой и даем тесту отдохнуть 10 минут. Раскатываем тесто в жгут и разделяем на равные части. Из этих частей делаем колобки, раскатываем их в лепешки и делаем внутри надрезы. Выкладываем лепешки на раскаленную сковороду с маслом и жарим с двух сторон до золотистого цвета. Приятного аппетита!

А чтобы коржики не черствели, можно добавить туда один ингредиент. Так наслаждаться блюдом вы будете дольше.