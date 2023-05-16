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Склянка кефіру та яйце: рецепт найсмачніших коржів без дріжджів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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У такі коржики неможливо не закохатися!
У такі коржики неможливо не закохатися!. Фото babusyni-retsepty

Готуємо швидко та смачно!

Коржики — це просте печиво, яке можна приготувати без ризику зіпсувати продукти. Як правило, на виготовлення коржів потрібно зовсім небагато продуктів, а результат перевершує всі очікування.

На коржики "Бабусиних рецептів" потрібні лише яйця та трохи кефіру. Спробуйте і ви напрочуд смачну страву і подавайте їх як закуску до улюбленої страви або просто пробуйте під настрій.

Як приготувати коржики

Інгредієнти:

  • кефір кімнатної температури – 200 мл;
  • яйце – 1 штука;
  • сіль – 2 неповні ч. л.;
  • цукровий пісок – 1 год. л.;
  • соняшникова олія – 50 мл.;
  • борошно — 350 р.;
  • розпушувач – 5-6 р.

Спосіб приготування:

  1. У глибоку миску вливаємо кефір, олію та яйце. Додаємо сіль, цукровий пісок і добре перемішуємо в однорідну масу.
  2. Через сито насипаємо борошно, розпушувач, перемішуємо ложкою і тісто замішуємо руками. Накриваємо кришкою та даємо тісту відпочити 10 хвилин.
  3. Розкочуємо тісто в джгут і поділяємо на рівні частини. З цих частин робимо колобки, розкочуємо їх у коржики та робимо всередині надрізи.
  4. Викладаємо коржики на розпечену сковороду з маслом і смажимо з двох боків до золотистого кольору. Смачного!

А щоб коржики не черствіли, можна додати туди один інгредієнт. Так насолоджуватися стравою ви будете довше.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Коржі #Готуємо вдома