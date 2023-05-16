Склянка кефіру та яйце: рецепт найсмачніших коржів без дріжджів
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Готуємо швидко та смачно!
Коржики — це просте печиво, яке можна приготувати без ризику зіпсувати продукти. Як правило, на виготовлення коржів потрібно зовсім небагато продуктів, а результат перевершує всі очікування.
На коржики "Бабусиних рецептів" потрібні лише яйця та трохи кефіру. Спробуйте і ви напрочуд смачну страву і подавайте їх як закуску до улюбленої страви або просто пробуйте під настрій.
Як приготувати коржики
Інгредієнти:
- кефір кімнатної температури – 200 мл;
- яйце – 1 штука;
- сіль – 2 неповні ч. л.;
- цукровий пісок – 1 год. л.;
- соняшникова олія – 50 мл.;
- борошно — 350 р.;
- розпушувач – 5-6 р.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску вливаємо кефір, олію та яйце. Додаємо сіль, цукровий пісок і добре перемішуємо в однорідну масу.
- Через сито насипаємо борошно, розпушувач, перемішуємо ложкою і тісто замішуємо руками. Накриваємо кришкою та даємо тісту відпочити 10 хвилин.
- Розкочуємо тісто в джгут і поділяємо на рівні частини. З цих частин робимо колобки, розкочуємо їх у коржики та робимо всередині надрізи.
- Викладаємо коржики на розпечену сковороду з маслом і смажимо з двох боків до золотистого кольору. Смачного!
А щоб коржики не черствіли, можна додати туди один інгредієнт. Так насолоджуватися стравою ви будете довше.