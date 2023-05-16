Самый полезный ужин: простой рецепт запеченных овощей в рукаве

Вкусное и полезное блюдо

Запеченные овощи – популярный легкий гарнир и полноценное второе блюдо. Это вкусное и полезное угощение приготовить очень просто.

Рецепт от Сook позволяет получить на тарелке целый букет витаминов. В рукаве овощи запекаются в собственном соку, поэтому получаются очень вкусными и сочными.

Как приготовить запеченные в рукаве овощи

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.;

баклажан — 1 шт.;

оливковое масло – 4 ст. л.;

кабачок молодой – 3 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

перец болгарский – 1 шт.;

морковь — 3 шт.;

зелень (кинза, петрушка укроп) – по несколько веточек;

соль — 2/3 ч. л.;

перец черный молотый — щепотка.

Способ приготовления:

Картофель почистите, помойте и нарежьте большими дольками. Кабачок и баклажан помойте и нарежьте большими колечками. Если баклажан зрелый, его предварительно замочить в соленой воде, чтобы получилась горечь. Морковь очистите, помойте и нарежьте большими брусками. Болгарский перец очистите от семян с перегородками и нарежьте кусочками. Сложите все овощи в рукав для запекания. Посолите, поперчите, влейте оливковое масло и пропустите через пресс чеснок. Дайте постоять полчаса и отправляйте в нагретую духовку на 45 минут при 200°С. Перед подачей посыпьте порезанной зеленью.

Такие овощи можно подать в виде гарнира к красному или белому мясу, а также к рыбе. Наслаждайтесь потрясающим обедом!