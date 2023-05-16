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Самый полезный ужин: простой рецепт запеченных овощей в рукаве

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Витаминная "бомба" - запеченные овощи в рукаве
Витаминная "бомба" - запеченные овощи в рукаве. Фото cook.net.ua

Вкусное и полезное блюдо

Запеченные овощи – популярный легкий гарнир и полноценное второе блюдо. Это вкусное и полезное угощение приготовить очень просто.

Рецепт от Сook позволяет получить на тарелке целый букет витаминов. В рукаве овощи запекаются в собственном соку, поэтому получаются очень вкусными и сочными.

Как приготовить запеченные в рукаве овощи

Ингредиенты:

  • картофель — 4 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • оливковое масло – 4 ст. л.;
  • кабачок молодой – 3 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • перец болгарский – 1 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • зелень (кинза, петрушка укроп) – по несколько веточек;
  • соль — 2/3 ч. л.;
  • перец черный молотый — щепотка.

Способ приготовления:

  1. Картофель почистите, помойте и нарежьте большими дольками.
  2. Кабачок и баклажан помойте и нарежьте большими колечками. Если баклажан зрелый, его предварительно замочить в соленой воде, чтобы получилась горечь.
  3. Морковь очистите, помойте и нарежьте большими брусками.
  4. Болгарский перец очистите от семян с перегородками и нарежьте кусочками.
  5. Сложите все овощи в рукав для запекания. Посолите, поперчите, влейте оливковое масло и пропустите через пресс чеснок.
  6. Дайте постоять полчаса и отправляйте в нагретую духовку на 45 минут при 200°С.
  7. Перед подачей посыпьте порезанной зеленью.

Такие овощи можно подать в виде гарнира к красному или белому мясу, а также к рыбе. Наслаждайтесь потрясающим обедом!

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