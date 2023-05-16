Самый полезный ужин: простой рецепт запеченных овощей в рукаве
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Вкусное и полезное блюдо
Запеченные овощи – популярный легкий гарнир и полноценное второе блюдо. Это вкусное и полезное угощение приготовить очень просто.
Рецепт от Сook позволяет получить на тарелке целый букет витаминов. В рукаве овощи запекаются в собственном соку, поэтому получаются очень вкусными и сочными.
Как приготовить запеченные в рукаве овощи
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- оливковое масло – 4 ст. л.;
- кабачок молодой – 3 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- перец болгарский – 1 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- зелень (кинза, петрушка укроп) – по несколько веточек;
- соль — 2/3 ч. л.;
- перец черный молотый — щепотка.
Способ приготовления:
- Картофель почистите, помойте и нарежьте большими дольками.
- Кабачок и баклажан помойте и нарежьте большими колечками. Если баклажан зрелый, его предварительно замочить в соленой воде, чтобы получилась горечь.
- Морковь очистите, помойте и нарежьте большими брусками.
- Болгарский перец очистите от семян с перегородками и нарежьте кусочками.
- Сложите все овощи в рукав для запекания. Посолите, поперчите, влейте оливковое масло и пропустите через пресс чеснок.
- Дайте постоять полчаса и отправляйте в нагретую духовку на 45 минут при 200°С.
- Перед подачей посыпьте порезанной зеленью.
Такие овощи можно подать в виде гарнира к красному или белому мясу, а также к рыбе. Наслаждайтесь потрясающим обедом!