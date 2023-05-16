Найкорисніша вечеря: простий рецепт запечених овочів у рукаві

Смачна та корисна страва

Запечені овочі – популярний легкий гарнір та повноцінна друга страва. Це смачне та корисне частування приготувати дуже просто.

Рецепт від Сook дозволяє одержати на тарілці цілий букет вітамінів. У рукаві овочі запікаються у власному соку, тому виходять дуже смачними та соковитими.

Як приготувати овочі, запечені в рукаві

Інгредієнти:

картопля — 4 шт.;

баклажан — 1 шт.;

оливкова олія – 4 ст. л.;

кабачок молодий – 3 шт.;

часник – 3 зубчики;

перець болгарський – 1 шт.;

морква — 3 шт.;

зелень (кінза, петрушка кріп) – по кілька гілочок;

сіль — 2/3 ч. л.;

перець чорний мелений — щіпка.

Спосіб приготування:

Картоплю почистьте, помийте та наріжте великими часточками. Кабачок та баклажан помийте і наріжте великими кільцями. Якщо баклажан зрілий, його попередньо замочити в солоній воді, щоб вийшла гіркота. Моркву очистьте, помийте та наріжте великими брусками. Болгарський перець очистьте від насіння з перегородками та наріжте шматочками. Складіть усі овочі в рукав для запікання. Їх необхідно посолити, поперчити, влити оливкову олію і пропустити через прес часник. Дайте постояти півгодини та відправляйте в нагріту духовку на 45 хвилин при 200°С. Перед подачею посипте порізаною зеленню.

Такі овочі можна подати у вигляді гарніру до червоного або білого м’яса, а також риби. Насолоджуйтесь приголомшливим обідом!