Рус

Найкорисніша вечеря: простий рецепт запечених овочів у рукаві

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вітамінна "бомба" — запечені овочі в рукаві
Вітамінна "бомба" — запечені овочі в рукаві. Фото cook.net.ua

Смачна та корисна страва

Запечені овочі – популярний легкий гарнір та повноцінна друга страва. Це смачне та корисне частування приготувати дуже просто.

Рецепт від Сook дозволяє одержати на тарілці цілий букет вітамінів. У рукаві овочі запікаються у власному соку, тому виходять дуже смачними та соковитими.

Як приготувати овочі, запечені в рукаві

Інгредієнти:

  • картопля — 4 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • оливкова олія – 4 ст. л.;
  • кабачок молодий – 3 шт.;
  • часник – 3 зубчики;
  • перець болгарський – 1 шт.;
  • морква — 3 шт.;
  • зелень (кінза, петрушка кріп) – по кілька гілочок;
  • сіль — 2/3 ч. л.;
  • перець чорний мелений — щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю почистьте, помийте та наріжте великими часточками.
  2. Кабачок та баклажан помийте і наріжте великими кільцями. Якщо баклажан зрілий, його попередньо замочити в солоній воді, щоб вийшла гіркота.
  3. Моркву очистьте, помийте та наріжте великими брусками.
  4. Болгарський перець очистьте від насіння з перегородками та наріжте шматочками.
  5. Складіть усі овочі в рукав для запікання. Їх необхідно посолити, поперчити, влити оливкову олію і пропустити через прес часник.
  6. Дайте постояти півгодини та відправляйте в нагріту духовку на 45 хвилин при 200°С.
  7. Перед подачею посипте порізаною зеленню.

Такі овочі можна подати у вигляді гарніру до червоного або білого м’яса, а також риби. Насолоджуйтесь приголомшливим обідом!

Теги:
#Рецепт #Готуємо вдома #Запечені овочі