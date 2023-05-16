Найкорисніша вечеря: простий рецепт запечених овочів у рукаві
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Смачна та корисна страва
Запечені овочі – популярний легкий гарнір та повноцінна друга страва. Це смачне та корисне частування приготувати дуже просто.
Рецепт від Сook дозволяє одержати на тарілці цілий букет вітамінів. У рукаві овочі запікаються у власному соку, тому виходять дуже смачними та соковитими.
Як приготувати овочі, запечені в рукаві
Інгредієнти:
- картопля — 4 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- оливкова олія – 4 ст. л.;
- кабачок молодий – 3 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- перець болгарський – 1 шт.;
- морква — 3 шт.;
- зелень (кінза, петрушка кріп) – по кілька гілочок;
- сіль — 2/3 ч. л.;
- перець чорний мелений — щіпка.
Спосіб приготування:
- Картоплю почистьте, помийте та наріжте великими часточками.
- Кабачок та баклажан помийте і наріжте великими кільцями. Якщо баклажан зрілий, його попередньо замочити в солоній воді, щоб вийшла гіркота.
- Моркву очистьте, помийте та наріжте великими брусками.
- Болгарський перець очистьте від насіння з перегородками та наріжте шматочками.
- Складіть усі овочі в рукав для запікання. Їх необхідно посолити, поперчити, влити оливкову олію і пропустити через прес часник.
- Дайте постояти півгодини та відправляйте в нагріту духовку на 45 хвилин при 200°С.
- Перед подачею посипте порізаною зеленню.
Такі овочі можна подати у вигляді гарніру до червоного або білого м’яса, а також риби. Насолоджуйтесь приголомшливим обідом!